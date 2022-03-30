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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزير-خارجية-الصين-يجب-استخلاص-الدروس-من-أزمة-أوكرانيا-ومعالجة-الشواغل-الأمنية-لكل-الأطراف-1060651578.html
وزير خارجية الصين: يجب استخلاص الدروس من أزمة أوكرانيا ومعالجة الشواغل الأمنية لكل الأطراف
وزير خارجية الصين: يجب استخلاص الدروس من أزمة أوكرانيا ومعالجة الشواغل الأمنية لكل الأطراف
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، ضرورة استخلاص الدروس من الأزمة الأوكرانية، ومعالجة الشواغل الأمنية المشروعة لدى كافة الأطراف. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:13+0000
2022-03-30T12:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
الصين
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بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي، خلال لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "على المدى البعيد، ينبغي استخلاص الدروس من الأزمة الأوكرانية، ومعالجة الشواغل المشروعة لدى كافة الأطراف في مجال الأمن بناء على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم قابلية الأمن للتجزئة، والعمل على بناء نظام أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام عن طريق الحوار والمفاوضات وتحقيق استقرار طويل الأمن في أوروبا".واعتبر وانغ يي، أن الوضع في أوكرانيا هو نتيجة لعقلية الحرب الباردة وليس نتيجة الخلافات المتراكمة على مر السنين حول الأمن الأوروبي فحسب.وأكد وزير الخارجية الصيني دعم بلاده لجهود روسيا والأطراف الأخرى، لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق، معربا كذلك عن دعمه لمواصلة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الصيني-يؤكدان-خلال-المحادثات-النتائج-غير-البناءة-للعقوبات-ضد-موسكو-1060634433.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الصين

وزير خارجية الصين: يجب استخلاص الدروس من أزمة أوكرانيا ومعالجة الشواغل الأمنية لكل الأطراف

12:13 GMT 30.03.2022
© REUTERS / Jason Leeوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Jason Lee
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أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، ضرورة استخلاص الدروس من الأزمة الأوكرانية، ومعالجة الشواغل الأمنية المشروعة لدى كافة الأطراف.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي، خلال لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "على المدى البعيد، ينبغي استخلاص الدروس من الأزمة الأوكرانية، ومعالجة الشواغل المشروعة لدى كافة الأطراف في مجال الأمن بناء على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم قابلية الأمن للتجزئة، والعمل على بناء نظام أمني أوروبي متوازن وفعال ومستدام عن طريق الحوار والمفاوضات وتحقيق استقرار طويل الأمن في أوروبا".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
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07:12 GMT
واعتبر وانغ يي، أن الوضع في أوكرانيا هو نتيجة لعقلية الحرب الباردة وليس نتيجة الخلافات المتراكمة على مر السنين حول الأمن الأوروبي فحسب.
وأكد وزير الخارجية الصيني دعم بلاده لجهود روسيا والأطراف الأخرى، لمنع حدوث أزمة إنسانية واسعة النطاق، معربا كذلك عن دعمه لمواصلة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
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