https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزير-فلسطيني-ذكرى-يوم-الأرض-توحيد-نضال-الشعب-في-وجه-الاستيطان-الإسرائيلي-1060665113.html

وزير فلسطيني: ذكرى يوم الأرض توحيد نضال الشعب في وجه الاستيطان الإسرائيلي

وزير فلسطيني: ذكرى يوم الأرض توحيد نضال الشعب في وجه الاستيطان الإسرائيلي

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الفلسطينيين يحيون اليوم الذكرى الـ 46 ليوم الأرض، وهي مناسبة وطنية تجمع كل الفلسطينيين بكافة... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T16:22+0000

2022-03-30T16:22+0000

2022-03-30T16:22+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن يوم الأرض الفلسطيني ليس فقط للاحتفال، وإنما لتخليد ذكرى شهداء يوم الأرض، وتخليد النضال الوطني المستمر للشعب الفلسطيني، والذي ارتبط بالدفاع عن الأرض.وأكد أن ذكرى الأرض تأتي هذا العام، ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي ماضيًا في سلب الأرض الفلسطينية، في محاولة لاستكمال السيطرة على كافة أراضي الدولة، عبر سياسة العنصرية والاستيطان ومصادرة الأراضي والضم وتهويد القدس التي يتبعها منذ عقود.وأوضح أن الفلسطينيين اليوم يتوحدون تحت العلم الفلسطيني الواحد، الرمز الوطني للدولة، للتأكيد عن استمرار دفاعهم عن وطنهم، ودفاعهم عن حقهم في الوجود على الأرض الفلسطينية، وحقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وفي هذه الذكرى، قال رئيس الوزراء محمد إشتية إن "الأرض الفلسطينية هي عنوان وهوية ومركز الصراع الدائم مع الاحتلال وأطماعه التوسعية، وأن الشعب الفلسطيني الذي قدم آلاف الشهداء دفاعا عن أرضه ووجوده وعنوان هويته، لن يتنازل عن شبر واحد منها، وأنه لن نساوم عليها، ولن نقبل بأقل من إقامة دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس".واستذكر إشتية الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الأرض أمام محاولات المستوطنين تغيير معالمها الجغرافية والتاريخية، والاستيلاء على مقدساتنا وموروثنا الديني والثقافي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ودعا إلى "وقف سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع القوانين الدولية، وفرض عقوبات على الاحتلال الذي يمارس سياسات الاضطهاد والعنصرية ضد شعبنا المتمسك بوجوده على أرضه مهما بلغت التضحيات".وأكد اشتية "حتمية انتصار شعبنا في معركته المستمرة ضد الاحتلال والاستيطان، ويقينه بقدرة الشعب الفلسطيني على حماية أرضه وإقامة دولته المستقلة وتحقيق حق العودة للاجئين وفق القرار الدولي رقم 194".ويحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأرض سنويًا، والذي استشهد فيه 6 من الشبان الفلسطينيين بالداخل ردًا على قرار مصادرة إسرائيل 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب، في الثلاثين من مارس/آذار عام 1976، حيث أصبح هذا اليوم ذكرى لتخليد وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وتخليدا لشهداء يوم الأرض.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/رئيس-وزراء-فلسطين-يندد-بـقمة-النقب-وهم-وسراب-ومكافأة-مجانية-لإسرائيل--1060555498.html

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