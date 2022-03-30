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وفاة مسؤول منشطات في الفيفا بعد مباراة نيجيريا وغانا
وفاة مسؤول منشطات في الفيفا بعد مباراة نيجيريا وغانا
توفي، أمس الثلاثاء، مسؤول العقاقير والمنشطات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جوزيف كابونجو، بسبب تعرضه لأزمة قلبية على ما يبدو بعد مباراة منتخبي نيجيريا... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T14:12+0000
2022-03-30T14:12+0000
العالم
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وقال محمد سنوسي الأمين العام للاتحاد النيجيري لكرة القدم، إن الطبيب الزامبي جوزيف كابونجو الذي كان مسؤولا عن العقاقير في المباراة كان على وشك إجراء فحص لأحد اللاعبين عندما عثر عليه بينما كان يواجه صعوبات في التنفس قرب غرفة ملابس المنتخب الغاني.وأضاف سنوسي: "أبلغوني بالحادث وأمرت بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى. لكنه فارق الحياة. توفي مباشرة بعد الوصول للمستشفى"، وفقا لـ "رويترز".وفشلت نيجيريا في التأهل للنهائيات العالمية التي ستقام في قطر بعد هزيمتها أمام غانا بفارق الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 1-1 في أبوجا. وبعد الهزيمة اندلعت أعمال شغب في أوساط الجمهور المحلي ونفى مسؤولون أن كابونجو تعرض لاعتداء خلال الشغب.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/السعودية-تتأهل-رسميا-إلى-كأس-العالم-2022-بهدية-يابانية-1060386997.html
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العالم

وفاة مسؤول منشطات في الفيفا بعد مباراة نيجيريا وغانا

14:12 GMT 30.03.2022
© REUTERS / HANDOUTملعب "974" أحد ملاعب كأس العالم في قطر 2022
ملعب 974 أحد ملاعب كأس العالم في قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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توفي، أمس الثلاثاء، مسؤول العقاقير والمنشطات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جوزيف كابونجو، بسبب تعرضه لأزمة قلبية على ما يبدو بعد مباراة منتخبي نيجيريا وغانا في أبوجا بالجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
وقال محمد سنوسي الأمين العام للاتحاد النيجيري لكرة القدم، إن الطبيب الزامبي جوزيف كابونجو الذي كان مسؤولا عن العقاقير في المباراة كان على وشك إجراء فحص لأحد اللاعبين عندما عثر عليه بينما كان يواجه صعوبات في التنفس قرب غرفة ملابس المنتخب الغاني.
وأضاف سنوسي: "أبلغوني بالحادث وأمرت بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى. لكنه فارق الحياة. توفي مباشرة بعد الوصول للمستشفى"، وفقا لـ "رويترز".
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وفشلت نيجيريا في التأهل للنهائيات العالمية التي ستقام في قطر بعد هزيمتها أمام غانا بفارق الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 1-1 في أبوجا. وبعد الهزيمة اندلعت أعمال شغب في أوساط الجمهور المحلي ونفى مسؤولون أن كابونجو تعرض لاعتداء خلال الشغب.
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