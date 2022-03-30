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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/-النرويج-تعلن-عن-تزويد-أوكرانيا-بأسلحة-وقنابل-مضادة-للدبابات-1060651153.html
النرويج تعلن عن تزويد أوكرانيا بأسلحة وقنابل مضادة للدبابات
النرويج تعلن عن تزويد أوكرانيا بأسلحة وقنابل مضادة للدبابات
كشفت الخدمة الصحفية التابعة للحكومة النرويجية، اليوم الأربعاء، أن أوسلو زودت كييف بآلاف القذائف المضادة للدبابات والقنابل اليدوية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:59+0000
2022-03-30T11:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدرت الخدمة الصحفية بيانا رسميا قالت فيه: "أرسلت الحكومة حوالي 2000 قاذفة قنابل من طراز "إم 72" وقذائف أخرى مضادة للدبابات للجيش الأوكراني".وأضاف البيان: " تم توفيرها بالإضافة إلى معدات الحماية ضد الرصاص لعناصر الجيش الأوكراني".وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن مد الدول الغربية أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة تصرف غير مسؤول؛ مشددا على أن توزيعها غير المنضبط، قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية.وقال وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع موسع مع مسؤولين من الوزارة، "نحن نعتبر موقف الغرب، الذي يزود أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، غير مسؤول. وتوزيعها العشوائي على السكان والمرتزقة، لا يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع، وقد يشكل، في المستقبل، تهديدا للأوروبيين أنفسهم".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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العالم

النرويج تعلن عن تزويد أوكرانيا بأسلحة وقنابل مضادة للدبابات

11:59 GMT 30.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUKأعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / ROMAN BALUK
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كشفت الخدمة الصحفية التابعة للحكومة النرويجية، اليوم الأربعاء، أن أوسلو زودت كييف بآلاف القذائف المضادة للدبابات والقنابل اليدوية.
وأصدرت الخدمة الصحفية بيانا رسميا قالت فيه: "أرسلت الحكومة حوالي 2000 قاذفة قنابل من طراز "إم 72" وقذائف أخرى مضادة للدبابات للجيش الأوكراني".
وأضاف البيان: " تم توفيرها بالإضافة إلى معدات الحماية ضد الرصاص لعناصر الجيش الأوكراني".
وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن مد الدول الغربية أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة تصرف غير مسؤول؛ مشددا على أن توزيعها غير المنضبط، قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية.
وقال وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع موسع مع مسؤولين من الوزارة، "نحن نعتبر موقف الغرب، الذي يزود أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، غير مسؤول. وتوزيعها العشوائي على السكان والمرتزقة، لا يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع، وقد يشكل، في المستقبل، تهديدا للأوروبيين أنفسهم".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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