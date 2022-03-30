https://arabic.sputniknews.com/20220330/-انفجار-خزان-مازوت-يودي-بحياة-شخص-ويتسبب-بإصابة-آخرين-شمالي-لبنان-1060649581.html
انفجار خزان مازوت يودي بحياة شخص ويتسبب بإصابة آخرين شمالي لبنان
انفجار خزان مازوت يودي بحياة شخص ويتسبب بإصابة آخرين شمالي لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن انفجار مستودع لتخزين مادة المازوت في منطقة البداوي الواقعة شمالي لبنان. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:35+0000
2022-03-30T11:35+0000
2022-03-30T11:35+0000
العالم العربي
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وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 أخرين أحدهم من الجنسية السورية بجروح وحروق في مختلف أنحاء الجسم.وبحسب الوكالة حصل الانفجار في أرض تقع وسط الأبنية السكنية في محلة جبل البداوي ـ حارة بيت الناظر في منطقة البداوي.وغطت سحب الدخان الأسود المنبعثة من الحريق سماء المنطقة. وهرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان لإخماد النار فيه، بينما نقل الجرحى إلى مستشفيات طرابلس، فيما لا تزال اسباب اشتعال الخزان مجهولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
انفجار خزان مازوت يودي بحياة شخص ويتسبب بإصابة آخرين شمالي لبنان
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن انفجار مستودع لتخزين مادة المازوت في منطقة البداوي الواقعة شمالي لبنان.
وذكرت وكالة "النشرة"
اللبنانية أن الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 أخرين أحدهم من الجنسية السورية بجروح وحروق في مختلف أنحاء الجسم.
وبحسب الوكالة حصل الانفجار في أرض تقع وسط الأبنية السكنية في محلة جبل البداوي ـ حارة بيت الناظر في منطقة البداوي.
وغطت سحب الدخان الأسود المنبعثة من الحريق سماء المنطقة.
وهرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى المكان لإخماد النار فيه، بينما نقل الجرحى إلى مستشفيات طرابلس، فيما لا تزال اسباب اشتعال الخزان مجهولة.