https://arabic.sputniknews.com/20220330/1060655609.html
الصين تؤكد دعمها المطلق لروسيا
الصين تؤكد دعمها المطلق لروسيا
نناقش مع ضيوفنا في هذه الحلقة: مسؤول أمريكي سابق يؤكد أن واشنطن ستستمر بمحاربة روسيا، لافروف في الصين لبحث التعاون الثنائي، العراق يبني مع سوريا جدارا خرسانيا... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:26+0000
2022-03-30T13:26+0000
2022-03-30T13:26+0000
بلا قيود
راديو
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الصين تؤكد دعمها المطلق لروسيا
الصين تؤكد دعمها المطلق لروسيا
أكدت الصين تمسكها بمسار المفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا، فضلا عن التعاون غير المحدود بين موسكو وبكين، وإنهاء هيمنة القطب الواحد.وحول هذه التصريحات التي جاءت خلال زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال الخبير بالشأن الصيني، غسان يوسف، لـ "بلا قيود":خبير روسي: كل ما تم تداوله هو ما قدمه الجانب الأوكراني وليس ما اتفقنا عليهقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق، بول كريغ روبرتس، خلال مداخلة مع "سبوتنيك": "إن الولايات المتحدة ستواصل افتعال مشاكل لموسكو حتى لو سمحت إدارة بايدن لأوكرانيا بتوقيع اتفاق سلام مع روسيا".تأتي هذه التصريحات بعد بوادر إيجابية رشحت عن المفاوضات الأوكرانية- الروسية التي استضافتها تركيا.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، فلاديمير كورنيلوف لـ "سبوتنيك": التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, راديو, аудио
الصين تؤكد دعمها المطلق لروسيا
تابعنا عبر
نناقش مع ضيوفنا في هذه الحلقة: مسؤول أمريكي سابق يؤكد أن واشنطن ستستمر بمحاربة روسيا، لافروف في الصين لبحث التعاون الثنائي، العراق يبني مع سوريا جدارا خرسانيا لصد الهجمات الإرهابية.
أكدت الصين تمسكها بمسار المفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا، فضلا عن التعاون غير المحدود بين موسكو وبكين، وإنهاء هيمنة القطب الواحد.
وحول هذه التصريحات التي جاءت خلال زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال الخبير بالشأن الصيني، غسان يوسف، لـ "بلا قيود
":
"الصين تقدم الدعم الكامل لروسيا، لأنها تعلم أن الغرب يهدد كلا الجانبين، والعلاقات بين موسكو وبكين استراتيجية، وهذا بدا جليا بتصريحات وزارة الخارجية الصينية خلال زيارة لافروف".
خبير روسي: كل ما تم تداوله هو ما قدمه الجانب الأوكراني وليس ما اتفقنا عليه
قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق، بول كريغ روبرتس، خلال مداخلة مع "سبوتنيك": "إن الولايات المتحدة ستواصل افتعال مشاكل لموسكو حتى لو سمحت إدارة بايدن لأوكرانيا بتوقيع اتفاق سلام مع روسيا".
تأتي هذه التصريحات بعد بوادر إيجابية رشحت عن المفاوضات الأوكرانية- الروسية التي استضافتها تركيا.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، فلاديمير كورنيلوف لـ "سبوتنيك
":
"كل ما تم تداوله هو ما قدمه الجانب الأوكراني، وليس ما اتفقنا عليه على الإطلاق، وبالنسبة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فلم تعارض روسيا ذلك أبدا، المشكلة ليست في روسيا بل في عدم رغبة بعض الدول الأوروبية بضم أوكرانيا، وسحب بعض قواتنا جاء لنظهر للجانب الأوكراني، بأننا بالفعل نتخذ بعض الخطوات للتقريب وجهات النظر".
التفاصيل في الملف الصوتي...