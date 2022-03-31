https://arabic.sputniknews.com/20220331/آلية-سحب-قرعة-كأس-العالم-قطر-2022-1060679454.html
آلية سحب قرعة كأس العالم "قطر 2022"
آلية سحب قرعة كأس العالم "قطر 2022"
يستعد عشاق كرة القدم حول العالم للحفل الخاص بسحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر، والمقرر إقامته في الدوحة، غدا الجمعة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T08:02+0000
2022-03-31T08:02+0000
2022-03-31T08:03+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
قطر
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ولم يتبق إلا 3 مقاعد سيتم تحديد أصحابها فيها في يونيو/ حزيران المقبل بعدما انتهت تصفيات كأس العالم على بقية المقاعد، بحسب تقرير لشبكة "السومرية نيوز"، التي أشارت إلى أنه من المنتظر أن يصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، ليتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 4 مستويات، وفقا للتصنيف، يضم كل منها 8 منتخبات، بحيث توزع المنخبات الـ32 المشاركة على 8 مجموعات تضم كل منها أربع منتخبات، بواقع منتخب من كل مستوى، ويكون المنتخب القطري على رأس المجموعة الأولى لأنه منتخب الدولة التي تستضيف البطولة العالمية.وتبدأ القرعة بسحب كرات المجموعة الأولى حتى اكتمالها ثم يبدأ نفس الشيء لباقي المجموعات على التوالي.ويضاف إلى ذلك المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر 2022 عن طريق التصفيات الخاصة بكل قارة بحسب تقرير لموقع "غوول" وتشمل:12 منتخبا أوروبيا هي:4 منتخبات من أمريكا الجنوبية:5 منتخبات أسيوية:5 منتخبات من أفريقيا:3 منتخبات أمريكا الشمالية:
قطر
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, بطولة كأس العالم 2022, قطر
آلية سحب قرعة كأس العالم "قطر 2022"
08:02 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
يستعد عشاق كرة القدم حول العالم للحفل الخاص بسحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر، والمقرر إقامته في الدوحة، غدا الجمعة.
ولم يتبق إلا 3 مقاعد سيتم تحديد أصحابها فيها في يونيو/ حزيران المقبل بعدما انتهت تصفيات كأس العالم على بقية المقاعد، بحسب تقرير
لشبكة "السومرية نيوز"، التي أشارت إلى أنه من المنتظر أن يصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، ليتم تقسيم المنتخبات المتأهلة
لكأس العالم 2022 إلى 4 مستويات، وفقا للتصنيف، يضم كل منها 8 منتخبات، بحيث توزع المنخبات الـ32 المشاركة على 8 مجموعات تضم كل منها أربع منتخبات، بواقع منتخب من كل مستوى، ويكون المنتخب القطري على رأس المجموعة الأولى لأنه منتخب الدولة التي تستضيف البطولة العالمية.
وتبدأ القرعة بسحب كرات المجموعة الأولى حتى اكتمالها ثم يبدأ نفس الشيء لباقي المجموعات على التوالي.
المنتخب القطري
الذي يخوض النهائيات دون المشاركة في التصفيات لأنه منتخب الدولة التي تستضيف البطولة.
ويضاف إلى ذلك المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر 2022 عن طريق التصفيات الخاصة بكل قارة بحسب تقرير
لموقع "غوول" وتشمل:
12 منتخبا أوروبيا هي:
4 منتخبات من أمريكا الجنوبية:
5 منتخبات أسيوية:
5 منتخبات من أفريقيا:
3 منتخبات أمريكا الشمالية: