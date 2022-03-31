https://arabic.sputniknews.com/20220331/أبو-الغيط-يؤكد-على-أهمية-الحل-السياسي-في-اليمن-1060689931.html
أبو الغيط يؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن
أبو الغيط يؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:43+0000
2022-03-31T11:43+0000
2022-03-31T11:43+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056473629_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_25ca90d84a0388af41437a6f016caeba.jpg
ورحب أبو الغيط، في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، بالمشاورات اليمنية- اليمنية التي تستضيفها الرياض حاليا، ومعتبرا أن هذه المشاورات تُمثل خطوة على طريق تحقيق هذا الحل، الذي يحقن دماء اليمنيين، ويُعيد الاستقرار لبلدهم، ويحول دون استغلال اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه.وجدد أبو الغيط إدانته للهجمات المتكررة التي تشنها جماعة "أنصار الله" على السعودية والإمارات، وكذلك على الشعب اليمني، "بما يُمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبار أن هذه الهجمات تستهدف منشآت مدنية وتعرض حياة السكان للخطر".وأوضح المصدر أن "إحلال السلام في اليمن لن يكون ممكنا ما دامت جماعة الحوثي لا تستشعر إجماعاً دولياً برفض مسلكها الإجرامي".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/المشاورات-اليمنية-في-الرياض-هل-تخرج-بنتائج-توقف-الحرب-1060645600.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056473629_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_22438af174a8c039395d24bbc2dd7e36.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
أبو الغيط يؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن
تابعنا عبر
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية.
ورحب أبو الغيط، في بيان وصلت "سبوتنيك
" نسخة منه، بالمشاورات اليمنية- اليمنية التي تستضيفها الرياض حاليا، ومعتبرا أن هذه المشاورات تُمثل خطوة على طريق تحقيق هذا الحل، الذي يحقن دماء اليمنيين، ويُعيد الاستقرار لبلدهم، ويحول دون استغلال اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه.
وجدد أبو الغيط إدانته للهجمات المتكررة التي تشنها جماعة "أنصار الله
" على السعودية والإمارات، وكذلك على الشعب اليمني، "بما يُمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبار أن هذه الهجمات تستهدف منشآت مدنية وتعرض حياة السكان للخطر".
ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله "إن استمرار الحوثي في مباشرة هذه الأعمال العدوانية، ورفضه كافة مبادرات السلام ووقف إطلاق النار، يتعين أن يقابله رد حازم وموحد من المجتمع الدولي، بما في ذلك أهمية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالنظر مجددا في إعادة تصنيف ميلشيا الحوثي كجماعة إرهابية، خاصة وأن القرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير الماضي ينص بوضوح على تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية".
وأوضح المصدر أن "إحلال السلام في اليمن لن يكون ممكنا ما دامت جماعة الحوثي لا تستشعر إجماعاً دولياً برفض مسلكها الإجرامي".