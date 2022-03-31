https://arabic.sputniknews.com/20220331/أحضروا-لهم-الحجر-الأسود-إلى-المستشفى-رئاسة-الحرمين-تنفذ-مبادرة-لإسعاد-مرضى-في-مكة-1060676992.html
أحضروا لهم الحجر الأسود إلى المستشفى.. رئاسة الحرمين تنفذ مبادرة لإسعاد مرضى في مكة
أحضروا لهم الحجر الأسود إلى المستشفى.. رئاسة الحرمين تنفذ مبادرة لإسعاد مرضى في مكة
نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة الحجر الأسود الافتراضي في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T06:45+0000
2022-03-31T06:45+0000
2022-03-31T06:45+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
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و"مبادرة الحجر الأسود الافتراضي" أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بحسب موقع "الهيئة".وبحسب بيان لرئاسة شؤون الحرمين، نفذت المبادرة ممثلة في وكالة المعارض والمتاحف بالتعاون مع وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية.وقال الوكيل المساعد للعلاقات العامة في رئاسة شئون الحرمين إبراهيم النجيدي، إن "المبادرة تأتي ضمن مشاركات الرئاسة للتواصل المجتمعي مع جميع فئات المجتمع للتعريف بالخدمات التي تقدمها الدولة لقاصدي بيت الله الحرام وبالأخص الذين يتعذر عليهم الوصول إليها أو مشاهدتها عن قرب مثل المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".ومن جانبه قال مدير عام المعارض الرقمية ريان المسعودي، إن "المبادرة مقدمة لمنسوبي المستشفى والمرضى المرقدين بها، حيث لاقت المبادرة على استحسان الجميع".ودشنت سلطات إدارة المقدسات الإسلامية في السعودية، في ديسمبر الماضي "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي"، وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، حينها، إن المبادرة تهدف إلى "استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي".وأشار السديس إلى أهمية "إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم، من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
أحضروا لهم الحجر الأسود إلى المستشفى.. رئاسة الحرمين تنفذ مبادرة لإسعاد مرضى في مكة
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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة الحجر الأسود الافتراضي في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة.
و"مبادرة الحجر الأسود الافتراضي" أطلقتها وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بحسب موقع "الهيئة
".
وبحسب بيان لرئاسة شؤون الحرمين، نفذت المبادرة ممثلة في وكالة المعارض والمتاحف بالتعاون مع وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية.
وقال الوكيل المساعد للعلاقات العامة في رئاسة شئون الحرمين إبراهيم النجيدي، إن "المبادرة تأتي ضمن مشاركات الرئاسة للتواصل المجتمعي مع جميع فئات المجتمع للتعريف بالخدمات التي تقدمها الدولة لقاصدي بيت الله الحرام وبالأخص الذين يتعذر عليهم الوصول إليها أو مشاهدتها عن قرب مثل المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".
ومن جانبه قال مدير عام المعارض الرقمية ريان المسعودي، إن "المبادرة مقدمة لمنسوبي المستشفى والمرضى المرقدين بها، حيث لاقت المبادرة على استحسان الجميع".
ودشنت سلطات إدارة المقدسات الإسلامية
في السعودية، في ديسمبر الماضي "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي"، وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، حينها، إن المبادرة تهدف إلى "استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي".
وأشار السديس إلى أهمية "إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم، من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق".