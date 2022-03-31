https://arabic.sputniknews.com/20220331/أردوغان-أنقرة-مستعدة-لأن-تصبح-إحدى-الدول-الضامنة-لأمن-أوكرانيا-1060690942.html
أردوغان: تركيا مستعدة لأن تصبح إحدى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا
أردوغان: تركيا مستعدة لأن تصبح إحدى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة مستعدة لأن تصبح إحدى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:04+0000
2022-03-31T12:04+0000
2022-03-31T12:08+0000
العالم
روسيا
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تهدف إلى تنظيم مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أقرب وقت ممكن.ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله: "أنا مصمم على قضية المفاوضات مع بوتين وزيلينسكي، وهدفنا تنظيم لقاء بين قادة روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".وبحسب قوله، "بناءً على الثقة التي يتمتع بها بوتين وزيلينسكي في تركيا، نأمل في نتيجة إيجابية".وأشار أيضًا إلى أن تركيا ستكون مستعدة للعمل كأحد ضامني أمن أوكرانيا في المستقبل، لكن هذه القضية تحتاج إلى دراسة أكثر تفصيلاً". مشيرا إلى أن "أنقرة تنظر إلى مثل هذه المبادرة بشكل إيجابي، لكن هناك حاجة إلى تحليل مفصل".
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العالم, روسيا
أردوغان: تركيا مستعدة لأن تصبح إحدى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا
12:04 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 12:08 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة مستعدة لأن تصبح إحدى الدول الضامنة لأمن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تهدف إلى تنظيم مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أقرب وقت ممكن.
ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله: "أنا مصمم على قضية المفاوضات مع بوتين وزيلينسكي، وهدفنا تنظيم لقاء بين قادة روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".
وبحسب قوله، "بناءً على الثقة التي يتمتع بها بوتين وزيلينسكي في تركيا، نأمل في نتيجة إيجابية".
وأشار أيضًا إلى أن تركيا ستكون مستعدة للعمل كأحد ضامني أمن أوكرانيا في المستقبل، لكن هذه القضية تحتاج إلى دراسة أكثر تفصيلاً". مشيرا إلى أن "أنقرة تنظر إلى مثل هذه المبادرة بشكل إيجابي، لكن هناك حاجة إلى تحليل مفصل".