https://arabic.sputniknews.com/20220331/أفغانستان-مهرجان-سينمائي-في-أريانا-لأول-مرة-منذ-سيطرة-طالبان-على-مقاليد-الحكم-1060690433.html

أفغانستان... مهرجان سينمائي في "أريانا" لأول مرة منذ سيطرة طالبان على مقاليد الحكم

أفغانستان... مهرجان سينمائي في "أريانا" لأول مرة منذ سيطرة طالبان على مقاليد الحكم

أٌقيم مهرجان سينمائي في أريانا (شرقي أفغانستان) بمشاركة كبار مسؤولي حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) والفنانين ومحبي الفن، يهدف إلى... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T11:54+0000

2022-03-31T11:54+0000

2022-03-31T11:54+0000

أخبار أفغانستان اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. أعلنت بلدية كابول"، اليوم الخميس لوسائل الإعلام، أنه "لأول مرة، أقيم مهرجان سينمائي جديد في سينما أريانا بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والفنانين ومحبي الفن".وأشارت بلدية كابول، إلى أنه "سيتم استخدام السينما لتزويد الناس بالمعلومات من خلال الأفلام والفنون حول قضايا الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والدينية والقيم والوحدة الوطنية ومكافحة الفساد".وتابعت "بعد انتصار الإمارة الإسلامية بجهود ومبادرة الإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغاني وبدعم أكاديمي من إيران (موج فيلم) وبدعم فني من دائرة الشؤون الثقافية والسينما الأفغانية ببلدية كابول، أريانا سينما استأنفت عملها".وكانت وزارة الدعوة والإرشاد في حكومة حركة طالبان الأفغانية قد أعلنت في الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي منع بث البرامج الترفيهية والمسلسلات التي تصور الأنبياء أو الصحابة وأي أفلام تتعارض مع الشريعة الإسلامية وكذلك وجوب ارتداء الصحافيات العاملات في الإعلام التلفزيوني الحجاب الإسلامي.وقال بيان للوزارة إنه "لا يجوز لوسائل الإعلام التلفزيونية بث أي أفلام تتعارض مع مبادئ الشريعة والقيم الأفغانية وكذلك تلك التي تنشر الثقافة والتقاليد الأجنبية في المجتمع الأفغاني وتسبب الفجور في المجتمع".وأضاف البيان أنه أيضا تقرر "عدم بث البرامج الكوميدية والترفيهية بشكل من شأنه إهانة القيم الدينية أو كرامة الإنسان والمسلسلات التي تصور الأنبياء أو الصحابة والدراما".وشددت الوزارة على أنه "يجب على الصحفيات في الإعلام التليفزيوني الالتزام بالحجاب الإسلامي".وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

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أخبار أفغانستان اليوم