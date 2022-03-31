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أمريكا تعلق على قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان
أمريكا تعلق على قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان
علقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T21:22+0000
2022-03-31T21:22+0000
أخبار تونس اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في إحاطة صحفية، إن أمريكا قلقة بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس التونسي بحل البرلمان.وأضاف أن بلاده منزعجة أيضا إزاء ما يتداول من أن السلطات التونسية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب في البرلمان.وأوضح أن واشنطن تبلغ المسؤولين التونسيين باستمرار بأنه ينبغي أن تتميز أي عملية إصلاح سياسي بالشفافية وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكونات المجتمع المدني. كما أكد برايس على أن العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، هو أمر بالغ الأهمية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمن دعما مستمرا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.وأعلن الرئيس التونسي أمس الأربعاء، حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر.وجاء قرار قيس سعيد إثر عقد النواب جلسة افتراضية للبرلمان المجمد أعلن المشاركون فيها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من الرئاسة.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الرئيس-التونسي-يعلن-حل-البرلمان-حفاظا-على-الدولة-ومؤسساتها-1060670658.html
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أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تعلق على قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان

21:22 GMT 31.03.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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علقت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في إحاطة صحفية، إن أمريكا قلقة بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس التونسي بحل البرلمان.
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها
أمس, 19:11 GMT
وأضاف أن بلاده منزعجة أيضا إزاء ما يتداول من أن السلطات التونسية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب في البرلمان.
وأوضح أن واشنطن تبلغ المسؤولين التونسيين باستمرار بأنه ينبغي أن تتميز أي عملية إصلاح سياسي بالشفافية وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكونات المجتمع المدني.
كما أكد برايس على أن العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، هو أمر بالغ الأهمية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمن دعما مستمرا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.
وأعلن الرئيس التونسي أمس الأربعاء، حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر.
وجاء قرار قيس سعيد إثر عقد النواب جلسة افتراضية للبرلمان المجمد أعلن المشاركون فيها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من الرئاسة.
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