https://arabic.sputniknews.com/20220331/أمريكا-توفر-لمواطنيها-جوازات-سفر-من-النوع-إكس-ابتداءا-من-الشهر-المقبل-1060704874.html

أمريكا توفر لمواطنيها جوازات سفر من النوع "إكس" ابتداء من الشهر المقبل

أمريكا توفر لمواطنيها جوازات سفر من النوع "إكس" ابتداء من الشهر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن جميع مواطني الولايات المتحدة سيكونون قادرين ‏على التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر من النوع "‏إكس" اعتبارا من... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T16:37+0000

2022-03-31T16:37+0000

2022-03-31T17:01+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في بيان رسمي، أن السماح للأشخاص باختيار "إكس" يعني أنه لا يتعين على الأفراد تحديد هويتهم كـ"ذكر" أو "أنثى" في طلبات الحصول على جواز السفر، مؤكدا أن هذه الخطوة ستفيد الأشخاص غير الثنائيين، وثنائيي الجنس، وغير المطابقين للجنس.وأضاف البيان أن جوازات السفر "إكس" سيتم توفيرها للأمريكيين اعتبارا من 11 نيسان/ أبريل المقبل.وكانت أمريكا أصدرت أول جواز سفر من نوع "إكس" في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لشخص رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هذه القضية في عام 2015، وقالت الوزارة بعد ذلك إنها ستجعل خيار تحديد الجنس في جواز السفر متاحا على نطاق أوسع قريبا.وفي يونيو/ حزيران 2021، حدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين لأول مرة خططا لإضافة علامة "إكس" الجديدة، ووصف الإجراء في ذلك الوقت بأنه خطوة "نحو ضمان المعاملة العادلة للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا لمواطني أمريكا".

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