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أمريكا: قدمنا مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار
أمريكا: قدمنا مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة أنها قدمت حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار خلال ثلاثة أسابيع. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T19:54+0000
2022-03-31T19:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس.وقال كيربي خلال إفادة صحفية: "أكملنا 350 مليون دولار سمح بها الرئيس قبل شهر أو نحو ذلك، إنها استكملت خلال فترة قياسية هي ثلاث أسابيع".وقبل أيام أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتزم تقديم مساعدات إضافية قدرها 100 مليون دولار.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هدف المساعدات هو بناء قدرات وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم في حماية أمن الحدود والحفاظ على وظائف إنفاذ القانون المدني.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات بقيمة 650 مليون دولار إلى أوكرانيا قبل العملية العسكرية الروسية بينها مساعدات عسكرية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/خبير-عسكري-أمريكا-والناتو-يخططان-لاستدراج-روسيا-في-أوكرانيا-1060517026.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

أمريكا: قدمنا مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار

19:54 GMT 31.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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أعلنت الولايات المتحدة أنها قدمت حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار خلال ثلاثة أسابيع.
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس.
خبير عسكري: أمريكا والناتو يخططان لاستدراج روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
خبير عسكري: "أمريكا والناتو يخططان لاستدراج روسيا في أوكرانيا"
27 مارس, 10:35 GMT
وقال كيربي خلال إفادة صحفية: "أكملنا 350 مليون دولار سمح بها الرئيس قبل شهر أو نحو ذلك، إنها استكملت خلال فترة قياسية هي ثلاث أسابيع".
وقبل أيام أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتزم تقديم مساعدات إضافية قدرها 100 مليون دولار.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هدف المساعدات هو بناء قدرات وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم في حماية أمن الحدود والحفاظ على وظائف إنفاذ القانون المدني.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات بقيمة 650 مليون دولار إلى أوكرانيا قبل العملية العسكرية الروسية بينها مساعدات عسكرية.
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
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