https://arabic.sputniknews.com/20220331/أمريكا-ندعم-موقف-الاتحاد-الأوروبي-الرفض-لدفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-1060713104.html
أمريكا: ندعم موقف الاتحاد الأوروبي الرفض لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
أمريكا: ندعم موقف الاتحاد الأوروبي الرفض لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
عبرت الولايات المتحدة عن دعمها لموقف دول الاتحاد الأوروبي الرافض لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T21:09+0000
2022-03-31T21:09+0000
2022-03-31T21:09+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض كين بيدينجفيلد، اليوم الخميس.وعندما سئلت عما إذا كانت الولايات المتحدة تقف إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي في رفض دفع مقابل الغاز الروسي بالروبل، قالت بيدينجفيلد "نعم نفعل".وأضافت: " أعتقد أن المستشار الألماني، كان واضحا للغاية في أن العقود موجودة كما هي، وأنه لن يكون هناك تغيير".وفي وقت سابق اليوم، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده راجعت عقودها مع موسكو بشأن إمدادات الغاز، مؤكدا أن برلين ستواصل تسديد ثمن الغاز باليورو وأحيانا بالدولار.جاءت تصريحات المستشار الألماني في أعقاب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-تجارة-الغاز-مع-البلدان-غير-الصديقة-1060694889.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا: ندعم موقف الاتحاد الأوروبي الرفض لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
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عبرت الولايات المتحدة عن دعمها لموقف دول الاتحاد الأوروبي الرافض لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض كين بيدينجفيلد، اليوم الخميس.
وعندما سئلت عما إذا كانت الولايات المتحدة تقف إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي في رفض دفع مقابل الغاز الروسي بالروبل، قالت بيدينجفيلد "نعم نفعل".
وأضافت: " أعتقد أن المستشار الألماني
، كان واضحا للغاية في أن العقود موجودة كما هي، وأنه لن يكون هناك تغيير".
وفي وقت سابق اليوم، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده راجعت عقودها مع موسكو بشأن إمدادات الغاز، مؤكدا أن برلين ستواصل تسديد ثمن الغاز باليورو وأحيانا بالدولار.
جاءت تصريحات المستشار الألماني في أعقاب تصريحات للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، قال فيها إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".