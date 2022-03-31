https://arabic.sputniknews.com/20220331/أوكرانيا-بعض-الدول-الغربية-تعبت-من-العقوبات-ضد-روسيا-1060714764.html

أوكرانيا: بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا

أوكرانيا: بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن بعض الدول الغربية أرهقتها من العقوبات ضد روسيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T23:01+0000

2022-03-31T23:01+0000

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العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وقال كوليبا في حديث لقناة "تي في إن" البولندية: "صراحة، أرى أن بعض الدول تعبت من العقوبات، لكن بولندا ليست واحدة منها"، لافتا إلى أن "بولندا في الطليعة في ما يتعلق بتشديد الضغط على روسيا".وارسو - سبوتنيك. وأضاف: "لكنني أرى هذا الإرهاق والرغبة في تفادي المزيد من العقوبات التي من شأنها أن تضرب الاقتصاد الروسي بالفعل".وأشار إلى أن كييف تبذل جهودا "لتجاوز هذا الإرهاق"، وتوضيح الموقف الأوكراني بشأن "ضرورة عمل المزيد".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/أردوغان-تركيا-لن-تشارك-في-العقوبات-ضد-روسيا-1060688239.html

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أخبار أوكرانيا