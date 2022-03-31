https://arabic.sputniknews.com/20220331/أول-تعليق-لكريس-روك-بعد-صفعة-ويل-سميث-1060683718.html
أول تعليق لكريس روك بعد صفعة ويل سميث
أول تعليق لكريس روك بعد صفعة ويل سميث
خرج الممثل الأمريكي الكوميدي، كريس روك، بأول تصريح له بعد 3 أيام من صفعه بيد زميله ويل سميث، أثناء حفل توزيع جوائز أوسكار. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T09:48+0000
2022-03-31T09:48+0000
2022-03-31T09:48+0000
مجتمع
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ونقل موقع"variety" عن روك، قوله بعدما استقبله الجمهور بتصفيق حار استمر لمدة دقيقتين، خلال أحد عروضه، فقطع الممثل الكوميدي التصفيق بقوله: "دعوني أقدم عرضي".وصرح روك بعدها قائلا: "ليس لدي الكثير لكي أقوله بشأن ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع (في إشارة إلى صفعه)، إذا جئتم إلى هنا لسماع شيء عن ذلك، فلدي عرض كتبته قبل هذه العطلة".يذكر أن الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث كان قد اعتذر عن صفعه وجه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد.وقال سميث عبر منشور على صفحته الرسمية على إنستغرام، يوم الإثنين الماضي، إن "سلوكه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية كان غير مقبول ولا يغتفر".وكتب سميث: "أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس. لقد تجاوزت الحدود المسموحة وكنت مخطئًا"، مضيفا: "أنا محرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب".وأضاف: "النكات على حسابي هي جزء من عملي، لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد الفعل عليها عاطفيًا".كما اعتذر سميث لأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تقدم حفل توزيع الجوائز، وللحضور والجمهور المشاهد والفريق الذي يقف وراء فيلم "الملك ريتشارد" بمن فيهم عائلة ويليامز، بقوله: "إنني آسف بشدة لأن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أول تعليق لكريس روك بعد صفعة ويل سميث
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خرج الممثل الأمريكي الكوميدي، كريس روك، بأول تصريح له بعد 3 أيام من صفعه بيد زميله ويل سميث، أثناء حفل توزيع جوائز أوسكار.
ونقل موقع"variety"
عن روك، قوله بعدما استقبله الجمهور بتصفيق حار استمر لمدة دقيقتين، خلال أحد عروضه، فقطع الممثل الكوميدي التصفيق بقوله: "دعوني أقدم عرضي".
وصرح روك بعدها قائلا: "ليس لدي الكثير لكي أقوله بشأن ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع (في إشارة إلى صفعه)، إذا جئتم إلى هنا لسماع شيء عن ذلك، فلدي عرض كتبته قبل هذه العطلة".
وتابع روك قائلا إنه لا يزال يفكر في حادثة الصفعة، وأنه سيتحدث في "وقت ما عن هذا الهراء، وسيكون الأمر جادا ومضحكا".
يذكر أن الممثل والمغني الأمريكي ويل سميث كان قد اعتذر
عن صفعه وجه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد.
وقال سميث عبر منشور على صفحته الرسمية على إنستغرام، يوم الإثنين الماضي، إن "سلوكه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية كان غير مقبول ولا يغتفر".
وكتب سميث: "أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس. لقد تجاوزت الحدود المسموحة وكنت مخطئًا"، مضيفا: "أنا محرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه. لا مكان للعنف في عالم الحب".
وأضاف: "النكات على حسابي هي جزء من عملي، لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد الفعل عليها عاطفيًا".
كما اعتذر سميث لأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تقدم حفل توزيع الجوائز، وللحضور والجمهور المشاهد والفريق الذي يقف وراء فيلم "الملك ريتشارد" بمن فيهم عائلة ويليامز، بقوله: "إنني آسف بشدة لأن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا".