https://arabic.sputniknews.com/20220331/إخلاء-سبيل-شقيق-حاكم-مصرف-لبنان-بكفالة-500-مليار-ليرة-لبنانية-1060692199.html

إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة 500 مليار ليرة لبنانية

إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة 500 مليار ليرة لبنانية

قالت تقارير إعلامية إن شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة تم إخلاء سبيله بكفالة تبلغ 500 مليار ليرة لبنانية (330941946.83 دولار). 31.03.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار لبنان

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وحسب موقع النشرة فإن قاضي التحقيق الأول في جبل ​لبنان​ نقولا منصور قضى بإخلاء سبيل ​رجا سلامة​، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وأوضح أن قرارا الإخلاء جاء نظير كفالة تبلغ 500 مليار ليرة لبنانية، وهو ما يقدر بأكثر من 330 مليون دولار.ووفقا للموقع اللبناني فإن المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، إستأنفت القرار أمام الهيئة الإتهامية وطلبت إبقاءه موقوفًا.وتتعلق الاتهمامات الموجهة لهما بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للبنك المركزي، فيما ينفي رياض سلامة الاتهامات، حيث أكد محامي رجا سلامة، أن التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة.من جهتها، كانت القاضية غادة عون قد صرحت في وقت سابق، أنها وجهت اتهاما لسلامة بالإثراء غير المشروع بعد أيام من أمرها باعتقال شقيقه رجا في القضية نفسها.وعبّر ميقاتي في السابق عن الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يواجه تحقيقات بالاختلاس في لبنان وخارجه.

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