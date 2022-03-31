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إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة 500 مليار ليرة لبنانية
إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة 500 مليار ليرة لبنانية
قالت تقارير إعلامية إن شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة تم إخلاء سبيله بكفالة تبلغ 500 مليار ليرة لبنانية (330941946.83 دولار). 31.03.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب موقع النشرة فإن قاضي التحقيق الأول في جبل ​لبنان​ نقولا منصور قضى بإخلاء سبيل ​رجا سلامة​، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وأوضح أن قرارا الإخلاء جاء نظير كفالة تبلغ 500 مليار ليرة لبنانية، وهو ما يقدر بأكثر من 330 مليون دولار.ووفقا للموقع اللبناني فإن المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، إستأنفت القرار أمام الهيئة الإتهامية وطلبت إبقاءه موقوفًا.وتتعلق الاتهمامات الموجهة لهما بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للبنك المركزي، فيما ينفي رياض سلامة الاتهامات، حيث أكد محامي رجا سلامة، أن التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة.من جهتها، كانت القاضية غادة عون قد صرحت في وقت سابق، أنها وجهت اتهاما لسلامة بالإثراء غير المشروع بعد أيام من أمرها باعتقال شقيقه رجا في القضية نفسها.وعبّر ميقاتي في السابق عن الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يواجه تحقيقات بالاختلاس في لبنان وخارجه.
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أخبار لبنان

إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة 500 مليار ليرة لبنانية

12:31 GMT 31.03.2022
© AFP 2022 / -حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022 / -
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قالت تقارير إعلامية إن شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة تم إخلاء سبيله بكفالة تبلغ 500 مليار ليرة لبنانية (330941946.83 دولار).
وحسب موقع النشرة فإن قاضي التحقيق الأول في جبل ​لبنان​ نقولا منصور قضى بإخلاء سبيل ​رجا سلامة​، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
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وأوضح أن قرارا الإخلاء جاء نظير كفالة تبلغ 500 مليار ليرة لبنانية، وهو ما يقدر بأكثر من 330 مليون دولار.
ووفقا للموقع اللبناني فإن المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، إستأنفت القرار أمام الهيئة الإتهامية وطلبت إبقاءه موقوفًا.

ويشهد لبنان مؤخرا قرارات قضائية مختلفة تستهدف القطاع المصرفي حيث تم إغلاق خمسة بنوك ومنع رؤساء مجالس إداراتها من التصرف في أموالهم، إضافة لتعهد القاضية غادة عون بملاحقة حاكم مصرف لبنان وأخيه.

وتتعلق الاتهمامات الموجهة لهما بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للبنك المركزي، فيما ينفي رياض سلامة الاتهامات، حيث أكد محامي رجا سلامة، أن التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة.
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من جهتها، كانت القاضية غادة عون قد صرحت في وقت سابق، أنها وجهت اتهاما لسلامة بالإثراء غير المشروع بعد أيام من أمرها باعتقال شقيقه رجا في القضية نفسها.
وذكر بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: "من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/أيار.
وعبّر ميقاتي في السابق عن الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يواجه تحقيقات بالاختلاس في لبنان وخارجه.
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