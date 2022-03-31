https://arabic.sputniknews.com/20220331/إصابة-مدير-المخابرات-الأمريكية-بكورونا-بعد-لقاء-مع-بايدن-1060708401.html
إصابة مدير المخابرات الأمريكية بكورونا... بعد لقاء مع بايدن
إصابة مدير المخابرات الأمريكية بكورونا... بعد لقاء مع بايدن
قالت وكالة المخابرات الأمريكية، اليوم الخميس، إن مديرها، وليام بيرنز، جاء اختباره "إيجابيا" لـ(كوفيد-19). 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T18:16+0000
2022-03-31T18:16+0000
2022-03-31T18:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وذكرت الوكالة في بيان رسمي لها، أن "بيرنز وتم تطعيمه بالكامل ضد فيروس "كورونا" المستجد، التقى بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، صباح أمس الأربعاء خلال اجتماع اتسم بالتباعد الاجتماعي وكان يرتدي قناع "N-95" الطبي"، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وأكدت وكالة المخابرات الأمريكية في البيان أن "وليام بيرنز أعراضه خفيفة، وسيواصل أداء واجباته كمدير لوكالة المخابرات المركزية، ولكن من المنزل، وسيعود إلى المكتب بعد اختبار "سلبيا" ضد الفيروس، وبعد عزله لمدة 5 أيام".ويأتي الإعلان عن إصابة مدير المخابرات الأمريكية بعد إصابة حالتين أخريين داخل إدارة بايدن بفيروس "كورونا" المستجد، وهما نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كارين جان بيير، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، الأمر الذي منعهما من السفر مع بايدن إلى بلجيكا وبولندا.وتلقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن (79 عاما) جرعته الرابعة التعزيزية من لقاح فيروس "كورونا"، أمس الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/مراسل-تلفزيوني-يحرج-المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض-تطعيمك-بـ3-جرعات-لم-يمنع-إصابتك-بـكوفيد-19-1055206760.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إصابة مدير المخابرات الأمريكية بكورونا... بعد لقاء مع بايدن
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قالت وكالة المخابرات الأمريكية، اليوم الخميس، إن مديرها، وليام بيرنز، جاء اختباره "إيجابيا" لـ(كوفيد-19).
وذكرت الوكالة في بيان رسمي لها، أن "بيرنز وتم تطعيمه بالكامل ضد فيروس "كورونا" المستجد، التقى بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، صباح أمس الأربعاء خلال اجتماع اتسم بالتباعد الاجتماعي وكان يرتدي قناع "N-95" الطبي"، وفقا لشبكة "سي إن بي سي"
الأمريكية.
وأضافت الوكالة موضحة أن "تفاعل بيرنز مع بايدن لا يعتبراتصالا وثيقا كما حددته إرشادات مركز السيطرة على الأمراض، وأن المدير بيرنز يشارك أخبار اختباره الإيجابي من منطلق وفرة من الشفافية".
وأكدت وكالة المخابرات الأمريكية في البيان أن "وليام بيرنز أعراضه خفيفة، وسيواصل أداء واجباته كمدير لوكالة المخابرات المركزية، ولكن من المنزل، وسيعود إلى المكتب بعد اختبار "سلبيا" ضد الفيروس، وبعد عزله لمدة 5 أيام".
ويأتي الإعلان عن إصابة مدير المخابرات الأمريكية بعد إصابة حالتين أخريين داخل إدارة بايدن بفيروس "كورونا" المستجد، وهما نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كارين جان بيير، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، الأمر الذي منعهما من السفر مع بايدن إلى بلجيكا وبولندا.
وتلقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن (79 عاما) جرعته الرابعة التعزيزية من لقاح فيروس "كورونا"، أمس الأربعاء.