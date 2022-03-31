https://arabic.sputniknews.com/20220331/إعداد-أكبر-طبق-مُجدّرة-في-العالم-بفلسطين-فيديو-1060682590.html
إعداد أكبر طبق "مجدرة" في العالم بفلسطين... فيديو
إعداد أكبر طبق "مجدرة" في العالم بفلسطين... فيديو
في سابقة من نوعها، حضّر طهاة فلسطينيون، أكبر طبق "مُجدّرة"، تمهيدا لتسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T09:14+0000
2022-03-31T09:14+0000
2022-03-31T09:22+0000
منوعات
تحضير
أطباق
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأناضول عن أحد المشاركين في إعداد الطبق، في ختام فعاليات المهرجان الدولي الأول "أرض كنعان" قوله إن "المجدرة" طبق شعبي فلسطيني يعتمد أساسا على العدس والأرز، أو البرغل، مضيفا أن إعداد الطبق "تطلب 750 كيلوغراما من البُرغل (يُصنع من القمح)، و450 كيلوغراما من العدس، و 250 كيلوغراما من البصل".وأشار إلى استخدام ما بين 75 و 80 لترا من زيت الذرة وبين 35 و40 لترا من زيت الزيتون و30 كيلوغراما من البهارات، ومثلها من الملح.وأكد أن القائمين على إعداد الطبق استهلكوا 10 أسطوانات من الغاز، ونحو 1.8 لتر مكعب من الماء، موضحا أن مساحة الطبق بلغت 40 مترا مربعا، ووزنه نحو طن ونصف.وقال رئيس الجمعية الفلسطينية لفنون الطهي المنظمة للمهرجان، سامر أبو جمعة إن 20 طاهيا شاركوا في إعداد الطبق على مدى 5 ساعات، مضيفا أن الجمعية ماضية في إجراءات تسجيل الطبق في موسوعة غينيس، وزودت الجهات المعنية في الموسوعة بالمعلومات المطلوبة.وتابع أن إعداد الطبق يهدف إلى "تكريس مقاومة تهويد الطبق الفلسطيني، وحمايته من السرقة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, تحضير, أطباق, أخبار فلسطين اليوم
إعداد أكبر طبق "مجدرة" في العالم بفلسطين... فيديو
09:14 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
في سابقة من نوعها، حضّر طهاة فلسطينيون، أكبر طبق "مُجدّرة"، تمهيدا لتسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ونقلت وكالة الأناضول عن أحد المشاركين في إعداد الطبق، في ختام فعاليات المهرجان الدولي الأول "أرض كنعان" قوله إن "المجدرة" طبق شعبي فلسطيني يعتمد أساسا على العدس والأرز، أو البرغل، مضيفا أن إعداد الطبق "تطلب 750 كيلوغراما من البُرغل (يُصنع من القمح)، و450 كيلوغراما من العدس، و 250 كيلوغراما من البصل".
وأشار إلى استخدام
ما بين 75 و 80 لترا من زيت الذرة وبين 35 و40 لترا من زيت الزيتون و30 كيلوغراما من البهارات، ومثلها من الملح.
وأكد أن القائمين على إعداد الطبق استهلكوا 10 أسطوانات من الغاز، ونحو 1.8 لتر مكعب من الماء، موضحا أن مساحة الطبق بلغت 40 مترا مربعا، ووزنه نحو طن ونصف.
وقال رئيس الجمعية الفلسطينية لفنون الطهي المنظمة للمهرجان، سامر أبو جمعة إن 20 طاهيا شاركوا في إعداد الطبق على مدى 5 ساعات، مضيفا أن الجمعية ماضية في إجراءات تسجيل الطبق في موسوعة غينيس، وزودت الجهات المعنية في الموسوعة بالمعلومات المطلوبة.
وتابع أن إعداد الطبق يهدف إلى "تكريس مقاومة تهويد الطبق الفلسطيني، وحمايته من السرقة".