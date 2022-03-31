https://arabic.sputniknews.com/20220331/إعلام-يسلط-الضوء-على-قمع-المثليين-في-المجر-من-قبل-مؤيد-بوتين-1060687094.html

إعلام يسلط الضوء على قمع "المثليين" في المجر من قبل "مؤيد بوتين"

إعلام يسلط الضوء على قمع "المثليين" في المجر من قبل "مؤيد بوتين"

اعتبرت وسائل إعلام أن مجتمع المثليين في العاصمة المجرية بودابست، قد قاتل "السياسات القمعية" المتزايدة لحكومة حزب "فيدس" اليمينية، والذي يتمتع في الانتخابات... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T10:54+0000

2022-03-31T10:54+0000

2022-03-31T10:54+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وسن الرئيس الوزراء فيكتور أوربان العديد من القوانين التي كثفت الضغط على مجتمع المثليين، واعتبر أن المثلية الجنسية "لا تتوافق مع القيم المسيحية"، والذي كان حتى وقت قريب مؤيدًا قويًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حسبما ذكرته صحيفة "ديلي بيست".وقالت آنا زلافي، المؤسس المشارك لشبكة "كليت"، وهي منظمة وموقع إلكتروني للمثليين في المجر، للصحيفة: "كانت سياسة أوربان في السنوات الـ12 الماضية دائمًا هي اختيار هدف ثم البدء في إطلاق النار".وتضيف زلافي التي تعيش مع صديقتها الأمريكية في العاصمة بودابست: "في عام 2021، تم تقديم ما يسمى بقانون الاستغلال الجنسي للأطفال، والذي خلط نوعًا ما بين المثليين ومرضى البيدوفيليا (الشهوة الجنسية نحو القاصرين)".واعتبرت زلافي أن أوربان "أيد مرارًا وتكرارًا الفكرة القائلة بأن كونك مثلي هو أمر غير طبيعي، ولا بأس بمساواته مع مرضى البيدوفيليا".ويقول آرون ديميتر، مدير منظمة العفو الدولية في المجر، إن "ما يسمى بقانون الاستغلال الجنسي للأطفال هو مجرد خطوة إدارية أخيرة تشير إلى سياسة أوسع بكثير لإيقاع وتهميش الأقليات في البلاد".وأضاف: "المجر لديها كل أنواع السياسات المعمول بها لحماية مجموعات معينة وحرمان مجموعات أخرى من حقوقهم".ويقول ديميتر إن أوربان "يحمي الأطفال والعائلات وما يسميه بأوروبا التقليدية القديمة، كما يحب أن يسميها، والتي هي في الأساس مجتمع هنغاري تقليدي للغاية".

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