https://arabic.sputniknews.com/20220331/إقالة-الجهاز-الفني-لمنتخب-نيجيريا-بعد-فشله-في-الوصول-إلى-كأس-العالم-1060694175.html
إقالة الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا بعد فشله في الوصول إلى كأس العالم
إقالة الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا بعد فشله في الوصول إلى كأس العالم
استقال المدير الفني للاتحاد النيجيري لكرة القدم، أوجوستين إجوافون، كما تم الاستغناء عن خدمات الطاقم الفني للمنتخب الأول بالكامل، بحسب "رويترز". 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:04+0000
2022-03-31T13:04+0000
2022-03-31T13:04+0000
رياضة
مجتمع
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جاء ذلك بعد فشل المنتخب النيجيري في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعدما تأهل على حسابه منتخب غانا وفوزها بقاعدة الأهداف خارج الأرض في الدور الحاسم من التصفيات.وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في بيان اليوم الخميس: "المستشار الفني أوجوستين إجوافون استقال من منصبه بأثر فوري"، وتابع: "استغنى الاتحاد الوطني كذلك عن خدمات الطاقم الفني بالكامل وسيتم الإعلان عن طاقم جديد بعد تقييم شامل وذلك لمواجهة التحديات المستقبلية".وانضم لاعبون دوليون سابقون هم إيمانويل أمونيكي وجوزيف يوبو وساليسو يوسف إلى الطاقم الفني بقيادة إجوافون الشهر الماضي مع وعود بعقود لمدة عامين ونصف قبل الاستغناء عنهم اليوم.وفي وقت سابق، تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام جماهير نيجيريا لملعب المباراة التي جمعت بين منتخب بلادهم ونظيره الغاني في الجولة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.وظهرت أعداد غفيرة من الجماهير فوق أرضية ملعب المباراة تركض في كل اتجاه، فيما عمد بعضهم إلى تحطيم مرافق الملعب وإحداث تخريب كبير به.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
إقالة الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا بعد فشله في الوصول إلى كأس العالم
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استقال المدير الفني للاتحاد النيجيري لكرة القدم، أوجوستين إجوافون، كما تم الاستغناء عن خدمات الطاقم الفني للمنتخب الأول بالكامل، بحسب "رويترز".
جاء ذلك بعد فشل المنتخب النيجيري في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعدما تأهل على حسابه منتخب غانا وفوزها بقاعدة الأهداف خارج الأرض في الدور الحاسم من التصفيات.
وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في بيان اليوم الخميس: "المستشار الفني أوجوستين إجوافون استقال من منصبه بأثر فوري"، وتابع: "استغنى الاتحاد الوطني كذلك عن خدمات الطاقم الفني بالكامل وسيتم الإعلان عن طاقم جديد بعد تقييم شامل وذلك لمواجهة التحديات المستقبلية".
وانضم لاعبون دوليون سابقون هم إيمانويل أمونيكي وجوزيف يوبو وساليسو يوسف إلى الطاقم الفني بقيادة إجوافون الشهر الماضي مع وعود بعقود لمدة عامين ونصف قبل الاستغناء عنهم اليوم.
وفي وقت سابق، تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام جماهير نيجيريا لملعب المباراة
التي جمعت بين منتخب بلادهم ونظيره الغاني في الجولة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وظهرت أعداد غفيرة من الجماهير فوق أرضية ملعب المباراة تركض في كل اتجاه، فيما عمد بعضهم إلى تحطيم مرافق الملعب وإحداث تخريب كبير به.