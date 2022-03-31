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إنفانتينو يترشح لولاية جديدة في رئاسة "فيفا"
إنفانتينو يترشح لولاية جديدة في رئاسة "فيفا"
أعلن جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، ترشحه لولاية جديدة فى منصبه. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-31T11:38+0000
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وقالت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" إن إعلان إنفانتينو إعادة ترشحه للمنصب جاء مع نهاية كونغرس الفيفا الثاني والسبعين الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.يشار إلى أن انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم ستجري مطلع عام 2023 على هامش كونغرس الفيفا المقبل في موعد يحدد لاحقاً.وكان إنفانتينو، البالغ من العمر 52 عاما، قد انتخب رئيساً لفيفا في 26 فبراير/شباط عام 2016، وأعيد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة من أربعة أعوام في 2019.وفي وقت سابق، قال جياني إنفانتينو إنه يعتقد أن بطولة كأس العالم "قطر 2022" ستكون البطولة الأعظم على الإطلاق، جاء ذلك خلال فعاليات "كونغرس فيفا 72" في الدوحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية في سلسلة تدوينات على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس.وأوضح إنفانتينو: "هناك 3 أعضاء معلقين من الفيفا لكن، سوف يتواجدون اليوم معنا في مكان يجمع العالم بكامله"، وتابع: "الأسرة الكروية موحدة هنا رغم بعض الاختلافات"، مضيفا: "لكننا موجودون هنا".وتستعد قطر لحفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، الذي من المقرر إقامته في الدوحة، غدا الجمعة، على أن تقام البطولة العالمية في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.
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مجتمع, رياضة

إنفانتينو يترشح لولاية جديدة في رئاسة "فيفا"

11:38 GMT 31.03.2022
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جياني إنفانتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلن جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، ترشحه لولاية جديدة فى منصبه.
وقالت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" إن إعلان إنفانتينو إعادة ترشحه للمنصب جاء مع نهاية كونغرس الفيفا الثاني والسبعين الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
يشار إلى أن انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم ستجري مطلع عام 2023 على هامش كونغرس الفيفا المقبل في موعد يحدد لاحقاً.
وكان إنفانتينو، البالغ من العمر 52 عاما، قد انتخب رئيساً لفيفا في 26 فبراير/شباط عام 2016، وأعيد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة من أربعة أعوام في 2019.
وفي وقت سابق، قال جياني إنفانتينو إنه يعتقد أن بطولة كأس العالم "قطر 2022" ستكون البطولة الأعظم على الإطلاق، جاء ذلك خلال فعاليات "كونغرس فيفا 72" في الدوحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية في سلسلة تدوينات على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس.
وأوضح إنفانتينو: "هناك 3 أعضاء معلقين من الفيفا لكن، سوف يتواجدون اليوم معنا في مكان يجمع العالم بكامله"، وتابع: "الأسرة الكروية موحدة هنا رغم بعض الاختلافات"، مضيفا: "لكننا موجودون هنا".
وتستعد قطر لحفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، الذي من المقرر إقامته في الدوحة، غدا الجمعة، على أن تقام البطولة العالمية في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول.
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