https://arabic.sputniknews.com/20220331/إنه-جحيم-مرتزقة-يتحدثون-عن-الجانب-المظلم-للخدمة-في-أوكرانيا-1060701538.html

"إنه جحيم"... مرتزقة يتحدثون عن الجانب المظلم للخدمة في أوكرانيا

"إنه جحيم"... مرتزقة يتحدثون عن الجانب المظلم للخدمة في أوكرانيا

نشر موقع " Vice.com" قصص العديد من المرتزقة الأجانب الذين أصيبوا بخيبة أمل من الخدمة في أوكرانيا وكان على جميع المحاورين تحمل هجوم صاروخي على أرض تدريب... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T15:29+0000

2022-03-31T15:29+0000

2022-03-31T15:29+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

مرتزقة

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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وقال النجار البولندي آدم، في ذلك الصباح الباكر أيقظته انفجارات قوية. عند خروجه من الخيمة، أصيب بالرعب مما رآه وأضاف أنه صُدم بشكل خاص من قبل الجندي المصاب بالشلل.وتابع آدم: "كان وجهه محترقًا. فقد ذراعيه، لقد طلب المساعدة، لكن لا يمكنك فعل أي شيء من أجله، فأنت تدرك أنه قد مات بالفعل، فقط تمسك بالأدرينالين."يعترف مرتزق آخر من الولايات المتحدة يبلغ من العمر 35 عامًا بأنه قد عانى كثيرًا في الأيام الثلاثة الأولى في أوكرانيا أكثر من ستة أشهر من الخدمة في أفغانستان. وقال إن الرحلة الأفغانية كانت مجرد إجازة مقارنة بالتجربة الأوكرانية.مجند أجنبي آخر نجا من الهجوم على موقع اختبار يافوريف وسافر أبعد إلى العاصمة الأوكرانية اسمه، لي، وهو أمريكي -فيتنامي أصله من كاليفورنيا. أكمل عملية نشر لمدة تسعة أشهر في أفغانستان في عام 2012 وعمل أيضًا عميلا استخبارات في ذلك البلد لأكثر من ثلاث سنوات.وقال "ما الذي يجعل الجيوش الأمريكية وجميع دول الناتو مختلفة؟ إنهم مدللون. عندما يتعلق الأمر بالقتال لديهم دعم جوي ومساعدة طبية ولوجستيات وجميع أنواع مختلفة من الاستخبارات والدعم. هنا في أوكرانيا ليس لدينا أي من ذلك".وتابع لي "العمل العسكري في المناطق الحضرية هو جحيم حقيقي، أنت محاط بالعدو ومركباته المدرعة"، معبرا عن أسفه بعدم وجود هيكل وقيادة في صفوف ما يسمى بالفيلق الأجنبي، الأمر الذي أدى، حسب اعتقاده، إلى خسائر غير مبررة.وبحسب لي، ظهرت مشاكل الانضباط داخل جدران الثكنات، فقد شعر باستمرار بالتهديد الوشيك بالعنف. الأمريكيون والبريطانيون، الذين ادعوا أنهم من القوات الخاصة السابقة، هددوا الفيلق عناصر الفيلق الآخرين.مع مرور الأيام، نما شعور بعدم الارتياح لدى لي، لقد كان يراقب باستمرار تصرفات القوات الروسية، لكنه بدأ في الوقت نفسه يشك في أنه كان بأمان بين جنوده. من بين المرتزقة كان هناك مرضى نفسانيين ومجرمين.أثناء قيام الفيلق الأجنبي بدورية في غابة غربي كييف في 18 مارس، عثرت وحدة آدم على جثة جندي جورجي قُتل في هجوم صاروخي. لعدم الرغبة في تركه، ساعد آدم ولي في حمل جثته على بعد 8 كيلومترات عبر غابة كثيفة إلى أقرب طريق. هناك، فتش لي بزته العسكرية بحثًا عن وثائق، وكتب اسمه وتفاصيله وتاريخ وفاته على قطعة من الورق المقوى، ثم تم تحميل الجثة في سيارة كانت منتظرة.يتذكر لي: "بسبب قسوة الموت، اضطررنا إلى كسر ساقيه وذراعيه للوصول به إلى هناك. هنا في أوروبا، هذه السيارات صغيرة جدًا"، "لقد كان المشهد قاسيا جدا، ولن أنساه أبدًا."أثبتت التجربة أنها صادمة للغاية بالنسبة للمرتزق لي، وغادر البلاد بعد بضعة أيام.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/متطوع-فرنسي-المرتزقة-في-كييف--يذكرونني-بمحبي-صور-السيلفي-1060253712.html

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مرتزقة, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا