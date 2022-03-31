https://arabic.sputniknews.com/20220331/إيران-تعلق-على-العقوبات-الجديدة-وتتهم-أمريكا-بمواصلة-انتهاك-الاتفاق-النووي-1060677528.html
إيران تعلق على العقوبات الجديدة وتتهم أمريكا بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي
إيران تعلق على العقوبات الجديدة وتتهم أمريكا بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد فرد واحد وأربعة كيانات في إيران، متهمة الولايات المتحدة الأمريكية... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T07:03+0000
2022-03-31T07:03+0000
2022-03-31T07:03+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054530980_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_5eaab07f1a44970b67e7709d6aa741de.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان له، إن "هذا الإجراء هو مؤشر آخر على سوء النوايا للإدارة الأمريكية تجاه الشعب الإيراني، والتي تهدف إلى مواصلة سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران".وأشار خطيب زاده، إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية خلافا لادعاءاتها تستغل كل فرصة لتوجيه اتهامات لا أساس لها وممارسة الضغط على الشعب الإيراني"، مضيفا أنه "بينما تدعي الولايات المتحدة أنها مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي فإنها تواصل انتهاكه وقرار مجلس الأمن رقم 2231".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أمس الأربعاء، فرض عقوبات ضد فرد واحد وأربعة كيانات في إيران.وقال بيان الوزارة إنه "تمت إضافة الشخص التالي إلى القائمة التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية: حسيني، محمد علي (المرتبط بهيئة أبحاث الحرس الثوري الإسلامي ومنظمة الكفاية الذاتية جهاد؛ المرتبطة بـ: مجموعة بارشين للصناعات الكيماوية، هو أحد مكونات منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة)".كما تمت إضافة شركة جستار سانات ديليجان، وشركة بارس بناي صدر للإنشاءات، وشركة سايح بن سيفار دليجان، وشركة سينا كومبوزيت دليجان إلى القائمة.ويعتبر عام 2021، عام التجديد في القيادة الإيرانية، والتقدم في البرنامج النووي، والبدء بمفاوضات مع مجموعة "4+1" (فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الصفقة النووية.وشهد هذا العام في إيران تحديات على مختلف الأصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، كانت أبرزها العقوبات الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وشملت العقوبات شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054530980_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1caf9a812f375d1fcd96f38860a8d120.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
إيران تعلق على العقوبات الجديدة وتتهم أمريكا بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي
تابعنا عبر
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد فرد واحد وأربعة كيانات في إيران، متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي، وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان له
، إن "هذا الإجراء هو مؤشر آخر على سوء النوايا للإدارة الأمريكية تجاه الشعب الإيراني، والتي تهدف إلى مواصلة سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران".
وأشار خطيب زاده، إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية خلافا لادعاءاتها تستغل كل فرصة لتوجيه اتهامات لا أساس لها وممارسة الضغط على الشعب الإيراني"، مضيفا أنه "بينما تدعي الولايات المتحدة أنها مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي فإنها تواصل انتهاكه وقرار مجلس الأمن رقم 2231".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أمس الأربعاء، فرض عقوبات ضد فرد واحد وأربعة كيانات في إيران
.
وقال بيان الوزارة إنه "تمت إضافة الشخص التالي إلى القائمة التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية: حسيني، محمد علي (المرتبط بهيئة أبحاث الحرس الثوري الإسلامي ومنظمة الكفاية الذاتية جهاد؛ المرتبطة بـ: مجموعة بارشين للصناعات الكيماوية، هو أحد مكونات منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة)".
كما تمت إضافة شركة جستار سانات ديليجان، وشركة بارس بناي صدر للإنشاءات، وشركة سايح بن سيفار دليجان، وشركة سينا كومبوزيت دليجان إلى القائمة.
ويعتبر عام 2021، عام التجديد في القيادة الإيرانية، والتقدم في البرنامج النووي
، والبدء بمفاوضات مع مجموعة "4+1" (فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الصفقة النووية.
وشهد هذا العام في إيران تحديات على مختلف الأصعدة، الداخلية والإقليمية والدولية، كانت أبرزها العقوبات الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وشملت العقوبات
شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.