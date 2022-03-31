https://arabic.sputniknews.com/20220331/استطلاع-ارتفاع-شعبية-بوتين-منذ-بدء-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1060705963.html

استطلاع: ارتفاع شعبية بوتين منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

استطلاع: ارتفاع شعبية بوتين منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

كشف استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتفعت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T17:13+0000

2022-03-31T17:13+0000

2022-03-31T17:13+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وعبر أكثر من 80 في المئة من المواطنين الروس عن دعمهم لقرارات بوتين، بحسب وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس.وأفاد أول استطلاع يجريه مركز ليفادا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، أن 83 في المئة من الروس يوافقون على قرارات الرئيس بوتين، في ارتفاع من 71 في المئة مطلع فبراير.وكشف الاستطلاع عن تحسّن شعبية الحكومة الروسية ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.وكانت استطلاعات رأي أجرتها جهات مؤيدة للكرملين قد خلصت أيضا إلى أن نسبة تأييد بوتين تجاوزت 80 في المئة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220330/بوتين-وشولتز-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-الجولة-التالية-من-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-في-اسطنبول-1060662165.html

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