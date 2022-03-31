https://arabic.sputniknews.com/20220331/استطلاع-رأي-الأمريكيون-يعتبرون-سياسة-بايدن-الفاشلة-سببا-لارتفاع-أسعار-البنزين-1060693811.html

استطلاع رأي: الأمريكيون يعتبرون سياسة بايدن الفاشلة سببا لارتفاع أسعار البنزين

استطلاع رأي: الأمريكيون يعتبرون سياسة بايدن الفاشلة سببا لارتفاع أسعار البنزين

يعتقد أكثر من 40 في المئة من سكان الولايات المتحدة أن ارتفاع أسعار البنزين في البلاد نتج عن الإجراءات الفاشلة للرئيس جو بايدن وحكومته في مجال السياسة... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T12:59+0000

2022-03-31T12:59+0000

2022-03-31T12:59+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيباك، أن 24 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع ألقوا باللوم على العقوبات ضد روسيا.وجائت نتائج الاستطلاع عندما سئل الأمريكيون عما يعتقدون أنه السبب الرئيسي للارتفاع الأخير في أسعار البنزين ، قالوا: السياسات الاقتصادية لإدارة بايدن (41%)، ومنها القتال في أوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا (24%)، والمبالغة في أسعار النفط. من قبل الشركات المنتجة (24%)، و (5%) بسبب نمو في الطلب على خلفية رفع قيود مكافحة فيروس كورونا".بدورهم ، يعتقد 41% من مؤيدي الحزب الديمقراطي أن ارتفاع الأسعار نتجت عن الصراع في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، و3٪ فقط يلومون إدارة الرئيس الحالي للولايات المتحدة. ووفقًا لنتائج الاستطلاع، الآن المشكلة الأكثر حدة لمعظم الأمريكيين هي ارتفاع الأسعار، حيث يقلق التضخم 39% من المواطنين. تليها قضية الهجرة، التي تعتبر أولوية من قبل 19% من الذين شملهم الاستطلاع، والقتال في أوكرانيا هو أكثر ما يقلق 13% من المشاركين في الاستطلاع. تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 24 مارس إلى 28 مارس، وشارك به أكثر من 1.4 ألف من سكان الولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد. بنسبة خطأ تصل لحوالي 2.6% نقطة مئوية.

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية