https://arabic.sputniknews.com/20220331/الأسهم-الأمريكية-تتجه-نحو-أسوأ-خسارة-فصلية-منذ-بدء-الجائحة-1060705411.html

الأسهم الأمريكية تتجه نحو أسوأ خسارة فصلية منذ بدء الجائحة

الأسهم الأمريكية تتجه نحو أسوأ خسارة فصلية منذ بدء الجائحة

تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط مخاوف الأوضاع في أوكرانيا وتوقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، ما يضع المؤشرات الرئيسية في... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T16:54+0000

2022-03-31T16:54+0000

2022-03-31T16:54+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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في الربع الأول من هذا العام، انخفض مؤشرا "داو جونز" و"إس آند بي 500" بنسبة 3%، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" بأكثر من 7%، وهو أول أداء فصلي سلبي للمؤشرات الثلاثة الرئيسية منذ الربع الأول لعام 2020، بحسب شبكة "سي إن بي سي".فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بروسيا، فيما وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما ينص على أن المشترين الأجانب من الدول "غير الصديقة" يجب أن يدفعوا بالروبل مقابل الغاز الروسي اعتبارا من الشهر المقبل.وأدى الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية الناجم عن الحرب إلى تفاقم المخاوف من التضخم، والذي أظهرت البيانات الصادرة اليوم بلوغه 5.4% في فبراير/ شباط، وهو أعلى مستوى منذ عام 1983.كما أظهرت البيانات تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل كبير في فبراير، وزادت طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 26 مارس/ آذار.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/الأسعار-في-أمريكا-تواصل-الإفلات-التضخم-يبلغ-أعلى-مستوى-في-4-عقود-1060704317.html

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية