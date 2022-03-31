https://arabic.sputniknews.com/20220331/الأسهم-الأوروبية-تسجل-أول-خسارة-ربع-سنوية-منذ-عامين-1060707138.html

الأسهم الأوروبية تسجل أول خسارة ربع سنوية منذ عامين

الأسهم الأوروبية تسجل أول خسارة ربع سنوية منذ عامين

وسعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس خسائرها، لتسجل أول أداء فصلي سلبي لها منذ عامين، بضغط من تراجع أسهم التجزئة بعدما سجلت "إتش آند إم" أرباحا أقل بكثير من... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T17:35+0000

2022-03-31T17:35+0000

2022-03-31T17:35+0000

اقتصاد

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وتراجعت أسهم التجزئة 5% لتسجل أسوأ يوم لها منذ أكثر من عامين، وانخفض سهم "إتش آند إم" السويدية بنسبة 12.9%، بعدما قالت الشركة إنها ستحتاج إلى رفع الأسعار هذا العام وأبلغت عن أرباح ربع سنوية ضعيفة وسط ارتفاع تكاليف المواد الخام والنقل.وهبط مؤشر الأسهم الأوروبية اليوم بنسبة 0.9%، بضغط أيضا من عزوف المستثمرين عن الأصول الخطرة عالميا، في ظل مخاوف بشأن الأوضاع في أوكرانيا.انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" نحو 6.5% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار بعد سبعة أرباع متتالية من المكاسب، حيث يظل المستثمرون حذرين بسبب الأزمة الأوكرانية، وفقا لـ"رويترز".لكن خلال الشهر الجاري، سجل المؤشر أول مكاسب شهرية له في عام 2022، وعزا المحللون هذا جزئيا إلى الأسهم التي تبدو أفضل وسيلة للتحوط من التضخم من السندات.فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بروسيا، فيما وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما ينص على أن المشترين الأجانب من الدول "غير الصديقة" يجب أن يدفعوا بالروبل مقابل الغاز الروسي اعتبارا من الشهر المقبل.انخفضت أسعار النفط الخام بعد أنباء عن أن الولايات المتحدة تدرس أكبر تحرير على الإطلاق من احتياطي النفط الاستراتيجي، وتراجعت أسهم النفط والغاز بنسبة 0.4%.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/الأسهم-الأمريكية-تتجه-نحو-أسوأ-خسارة-فصلية-منذ-بدء-الجائحة-1060705411.html

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اقتصاد