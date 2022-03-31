https://arabic.sputniknews.com/20220331/الأمم-المتحدة-تدافع-عن-حق-الصحفيين-بالعمل-في-كل-مكان-بعد-قرار-بريطانيا-ضد-وسائل-إعلام-روسية-1060712814.html

الأمم المتحدة تدافع عن حق الصحفيين بالعمل في كل مكان بعد قرار بريطانيا ضد وسائل إعلام روسية

الأمم المتحدة تدافع عن حق الصحفيين بالعمل في كل مكان بعد قرار بريطانيا ضد وسائل إعلام روسية

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على حق الصحفي في القيام بمهامه في كل مكان، بعد إعلان المملكة المتحدة فرض عقوبات على وسائل الإعلام الروسية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T20:51+0000

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العالم

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال دوجاريك للصحفيين، اليوم الخميس إنه "من حيث المبدأ، نحن نؤمن بشدة بحق الصحفيين في القيام بعملهم في كل مكان".هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن حزمة عقوبات ضد شخصيات وكيانات إعلامية روسية.وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إلى أن العقوبات جاءت بسبب "آلة الدعاية الروسية الكاذبة في الحرب ضد أوكرانيا".وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

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