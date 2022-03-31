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https://arabic.sputniknews.com/20220331/الأمم-المتحدة-تدافع-عن-حق-الصحفيين-بالعمل-في-كل-مكان-بعد-قرار-بريطانيا-ضد-وسائل-إعلام-روسية-1060712814.html
الأمم المتحدة تدافع عن حق الصحفيين بالعمل في كل مكان بعد قرار بريطانيا ضد وسائل إعلام روسية
الأمم المتحدة تدافع عن حق الصحفيين بالعمل في كل مكان بعد قرار بريطانيا ضد وسائل إعلام روسية
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على حق الصحفي في القيام بمهامه في كل مكان، بعد إعلان المملكة المتحدة فرض عقوبات على وسائل الإعلام الروسية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T20:51+0000
2022-03-31T20:51+0000
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روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال دوجاريك للصحفيين، اليوم الخميس إنه "من حيث المبدأ، نحن نؤمن بشدة بحق الصحفيين في القيام بعملهم في كل مكان".هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن حزمة عقوبات ضد شخصيات وكيانات إعلامية روسية.وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إلى أن العقوبات جاءت بسبب "آلة الدعاية الروسية الكاذبة في الحرب ضد أوكرانيا".وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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الأمم المتحدة تدافع عن حق الصحفيين بالعمل في كل مكان بعد قرار بريطانيا ضد وسائل إعلام روسية

20:51 GMT 31.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على حق الصحفي في القيام بمهامه في كل مكان، بعد إعلان المملكة المتحدة فرض عقوبات على وسائل الإعلام الروسية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال دوجاريك للصحفيين، اليوم الخميس إنه "من حيث المبدأ، نحن نؤمن بشدة بحق الصحفيين في القيام بعملهم في كل مكان".
هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن حزمة عقوبات ضد شخصيات وكيانات إعلامية روسية.

وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إلى أن العقوبات جاءت بسبب "آلة الدعاية الروسية الكاذبة في الحرب ضد أوكرانيا".
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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