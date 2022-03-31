https://arabic.sputniknews.com/20220331/الأمم-المتحدة-تدعو-العراق-لتعديل-قوانين-العنف-الأسري-والإرهاب-1060688855.html
الأمم المتحدة تدعو العراق لتعديل قوانين العنف الأسري والإرهاب
الأمم المتحدة تدعو العراق لتعديل قوانين العنف الأسري والإرهاب
طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، العراق إلى تعديل قوانين تخصُّ العنف الأسري والإرهاب. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:28+0000
2022-03-31T11:28+0000
2022-03-31T11:28+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وبحسب بيان للجنة، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، "قلقون بشأن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي، مثل تلك المتعلقة بالاغتصاب إذ تنص على عقوبة مخففة لما يسمى بجرائم الشرف في ظروف معينة، لا تزال تمييزية ضد المرأة".وتطرق البيان إلى قانون مكافحة الإرهاب، وحثت اللجنة "العراق على ضمان أن تكون تشريعاته الخاصة بمكافحة الإرهاب تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما من خلال تعريف الإرهاب بشكل أكثر دقة".وأضافت "ندعو العراق إلى الامتناع عن فرض عقوبة الإعدام على بعض الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب".
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العراق, أخبار العراق اليوم
الأمم المتحدة تدعو العراق لتعديل قوانين العنف الأسري والإرهاب
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طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، العراق إلى تعديل قوانين تخصُّ العنف الأسري والإرهاب.
وبحسب بيان للجنة، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)
، اليوم الخميس، "قلقون بشأن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي، مثل تلك المتعلقة بالاغتصاب إذ تنص على عقوبة مخففة لما يسمى بجرائم الشرف في ظروف معينة، لا تزال تمييزية ضد المرأة".
وطالب البيان العراق بـ"الإسراع في اعتماد مشروع قانون العنف الأسري ومراجعة تشريعاته المحلية لإلغاء أو تعديل جميع الأحكام التي تشكل تمييزاً ضد المرأة وتسمح بالعنف ضدها".
وتطرق البيان إلى قانون مكافحة الإرهاب، وحثت اللجنة "العراق على ضمان أن تكون تشريعاته الخاصة بمكافحة الإرهاب تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما من خلال تعريف الإرهاب بشكل أكثر دقة".
وأضافت "ندعو العراق إلى الامتناع عن فرض عقوبة الإعدام على بعض الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب".