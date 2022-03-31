https://arabic.sputniknews.com/20220331/الأمم-المتحدة-شعوب-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-وصلت-إلى-نقطة-الانهيار-1060708047.html
الأمم المتحدة: شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت إلى "نقطة الانهيار"
الأمم المتحدة: شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت إلى "نقطة الانهيار"
قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الأساسية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T18:05+0000
2022-03-31T18:05+0000
2022-03-31T18:05+0000
اقتصاد
منظمة الأمم المتحدة
أخبار مصر الآن
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وأضاف في بيان أن الأوضاع في أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للمحاصيل، زادت من ارتفاع تكاليف الطحين والزيوت النباتية، وهما عنصران أساسيان في النظم الغذائية للمنطقة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وصل مقياس أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير/ شباط، وتأتي الأزمة في بداية شهر رمضان، عندما تجتمع الأسر عادة لتناول الطعام معا وبصحبة الأصدقاء والأقارب.وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذه الأزمة تخلق موجات من الصدمة في أسواق المواد الغذائية تمس كل منزل في هذه المنطقة و"لا أحد ينجو".تسببت الأزمة الأوكرانية في ارتفاع تكلفة حتى الأطعمة الأساسية مثل الخبز في المنطقة، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على القمح مثل مصر.تعهدت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، وهي أحدث دولة خليجية تعلن دعم الاقتصاد المصري الذي يتعرض لضغوط، بعد كل من الإمارات وقطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الأمم-المتحدة-أسعار-الغذاء-في-لبنان-ارتفعت-بنسبة-1000-1059036897.html
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اقتصاد, منظمة الأمم المتحدة, أخبار مصر الآن
الأمم المتحدة: شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت إلى "نقطة الانهيار"
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قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الأساسية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على الاستيراد يضع مرونة الشعوب عند "نقطة الانهيار".
وأضاف في بيان أن الأوضاع في أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للمحاصيل، زادت من ارتفاع تكاليف الطحين والزيوت النباتية
، وهما عنصران أساسيان في النظم الغذائية للمنطقة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وصل مقياس أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير/ شباط، وتأتي الأزمة
في بداية شهر رمضان، عندما تجتمع الأسر عادة لتناول الطعام معا وبصحبة الأصدقاء والأقارب.
وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذه الأزمة تخلق موجات من الصدمة في أسواق المواد الغذائية تمس كل منزل
في هذه المنطقة و"لا أحد ينجو".
تسببت الأزمة الأوكرانية في ارتفاع تكلفة حتى الأطعمة الأساسية مثل الخبز في المنطقة، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على القمح مثل مصر.
تعهدت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، وهي أحدث دولة خليجية تعلن دعم الاقتصاد المصري الذي يتعرض لضغوط، بعد كل من الإمارات وقطر.