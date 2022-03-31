https://arabic.sputniknews.com/20220331/الأمم-المتحدة-41-مانحا-دوليا-تعهدوا-بتقديم-244-مليار-دولار--لأفغانستان-1060708552.html
الأمم المتحدة: 41 مانحا دوليا تعهدوا بتقديم 2.44 مليار دولار لأفغانستان
الأمم المتحدة: 41 مانحا دوليا تعهدوا بتقديم 2.44 مليار دولار لأفغانستان
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن 41 مانحا دوليا تعهدوا بتقديم 2.44 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان، وهو ما يقل عن المبلغ المستهدف وهو 4.4 مليار... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T18:20+0000
2022-03-31T18:20+0000
2022-03-31T18:20+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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هذه التعهدات التي قالت المنظمة الدولية إنها تأمل أن يتم الوفاء بهذه المساعدات في أسرع وقت ممكن، جرى التعهد بها خلال مؤتمر افتراضي شارك في استضافته كل من بريطانيا وألمانيا وقطر، بحسب "فرانس برس".وقبل نحو شهرين، أطلقت الأمم المتحدة نداء تمويل بأكثر من 5 مليارات دولار لأفغانستان، وهو ما يعتبر أكبر طلب مساعدات تطلقه الأمم المتحدة في تاريخها.وحسب البيان الذي نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، فإنها تأمل أن يدعم المبلغ المطلوب الخدمات الأساسية المنهارة في أفغانستان، والتي خلفت 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة داخل البلاد، و5.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة خارج حدودها، وفقا للبيان.أما منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، فقال إن هناك حاجة إلى 4.4 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في أفغانستان وحدها، "للدفع المباشر" للعاملين الصحيين وغيرهم، وليس لسلطات الأمر الواقع.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزير-الخارجية-الإيراني-يدعو-إلى-إقامة-حكومة-شاملة-في-أفغانستان-1060694280.html
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أخبار أفغانستان اليوم
الأمم المتحدة: 41 مانحا دوليا تعهدوا بتقديم 2.44 مليار دولار لأفغانستان
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن 41 مانحا دوليا تعهدوا بتقديم 2.44 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان، وهو ما يقل عن المبلغ المستهدف وهو 4.4 مليار دولار.
هذه التعهدات التي قالت المنظمة الدولية
إنها تأمل أن يتم الوفاء بهذه المساعدات في أسرع وقت ممكن، جرى التعهد بها خلال مؤتمر افتراضي شارك في استضافته كل من بريطانيا وألمانيا وقطر، بحسب "فرانس برس".
وقبل نحو شهرين، أطلقت الأمم المتحدة نداء تمويل بأكثر من 5 مليارات دولار لأفغانستان، وهو ما يعتبر أكبر طلب مساعدات تطلقه الأمم المتحدة في تاريخها.
وحسب البيان الذي نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، فإنها تأمل أن يدعم المبلغ المطلوب الخدمات الأساسية المنهارة في أفغانستان، والتي خلفت 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة داخل البلاد، و5.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة خارج حدودها، وفقا للبيان.
أما منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، فقال إن هناك حاجة إلى 4.4 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في أفغانستان وحدها، "للدفع المباشر" للعاملين الصحيين وغيرهم، وليس لسلطات الأمر الواقع.