https://arabic.sputniknews.com/20220331/البرلمان-العراق-يخفق-للمرة-الثالثة-في-انتخاب-رئيس-للبلادماذا-بعد-1060706887.html

البرلمان العراق يخفق للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للبلاد...ماذا بعد؟

البرلمان العراق يخفق للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للبلاد...ماذا بعد؟

أخفق البرلمان العراقي، الأربعاء 30 مارس/ آذار، في عقد جلسة انتخاب رئيس البلاد، بعدما تعذر استكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T17:33+0000

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2022-03-31T17:33+0000

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31-3 Bewodouh Khaled البرلمان العراق يخفق للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للبلاد...ماذا بعد؟

وعلى إثر ذلك، أكد زعيم التيار الصدري رفضه دعوة الإطار التنسيقي للتوافق على اختيار رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يفشل فيها البرلمان في استكمال النصاب القانوني ومن ثم عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية حيث حدث ذلك السبت الماضي.وبعد فشل جلسة الأربعاء سيكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل/ نيسان المقبل فرصة لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.وأضاف النائب في البرلمان العراقي أن الاختلاف في داخل المكون الشيعي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو الذي يعطل حتى الآن الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنها اختلافات ذات طبيعة محاصصية حول المناصب في مجلس الوزراء.واستبعد المياحي اللجوء إلى الانتخابات المبكرة وحل البرلمان لأن الوضع السياسي فضلًا عن الاقتصادي في العراق لا يحتمل أبدا مثل هذا الحل.وأضاف عبد الله أن الثلث المعطل في مجلس النواب لديهم رؤية في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يريدون فرضها على الطرف الآخر وهو التيار الصدري، وإلا سيظل يمارس تعطيله لانعقاد البرلمان.وأشار العضو السابق في تحالف الفتح إلى أن "الطرف الآخر المتمثل في التيار الصدري وحلفائه يرفضون هذه الإملاءات، لافتًا إلى أن باب التوافق لم ينغلق للنهاية ففي العراق تعودنا على توافق اللحظات الأخيرة"، بحسب قوله.المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج بوضوح

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