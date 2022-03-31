عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/البنتاغون-يجلي-سفنه-الحربية-من-البحر-الأسود-بسبب-العملية-العسكرية-الروسية-1060674638.html
البنتاغون يجلي سفنه الحربية من البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية
البنتاغون يجلي سفنه الحربية من البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" خروج السفن الحربية الأمريكية من البحر الأسود. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T04:38+0000
2022-03-31T04:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1049425254_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_50facd8ac92056bf045dca85e821090e.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، صرح للصحفيين أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت سفنها الحربية من البحر الأسود.وفعلت الولايات المتحدة ذلك بسبب الخوف من العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. وأوضح كيربي أن القيادة الأمريكية ارتأت ذلك عندما وجدت أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا لا مفر منها:وأضاف أنه لا يستطيع أن يقول شيئا عن موعد عودة السفن الأمريكية إلى البحر الأسود.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 بغية توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لإبادة جماعية يرتكبها نظام الحكم الأوكراني على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1049425254_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_903f5afb35a47e991c896a2d135b924e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

البنتاغون يجلي سفنه الحربية من البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية

04:38 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 04:45 GMT 31.03.2022)
© REUTERS / British Embassy in Georgiaالمدمرة البريطانية "ديفيندر" التابعة للبحرية الملكية البريطانية تصل ميناء باتومي، البحر الأسود، جورجيا 26 يونيو 2021
المدمرة البريطانية ديفيندر التابعة للبحرية الملكية البريطانية تصل ميناء باتومي، البحر الأسود، جورجيا 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / British Embassy in Georgia
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" خروج السفن الحربية الأمريكية من البحر الأسود.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، صرح للصحفيين أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت سفنها الحربية من البحر الأسود.
وفعلت الولايات المتحدة ذلك بسبب الخوف من العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. وأوضح كيربي أن القيادة الأمريكية ارتأت ذلك عندما وجدت أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا لا مفر منها:
أفهمت الولايات المتحدة الجميع أنها لا تريد افتعال نزاع بقرار بشأن نشر قوات.
وأضاف أنه لا يستطيع أن يقول شيئا عن موعد عودة السفن الأمريكية إلى البحر الأسود.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 بغية توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لإبادة جماعية يرتكبها نظام الحكم الأوكراني على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала