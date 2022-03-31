https://arabic.sputniknews.com/20220331/البنتاغون-يجلي-سفنه-الحربية-من-البحر-الأسود-بسبب-العملية-العسكرية-الروسية-1060674638.html
البنتاغون يجلي سفنه الحربية من البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية
البنتاغون يجلي سفنه الحربية من البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" خروج السفن الحربية الأمريكية من البحر الأسود. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T04:38+0000
2022-03-31T04:38+0000
2022-03-31T04:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، صرح للصحفيين أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت سفنها الحربية من البحر الأسود.وفعلت الولايات المتحدة ذلك بسبب الخوف من العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. وأوضح كيربي أن القيادة الأمريكية ارتأت ذلك عندما وجدت أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا لا مفر منها:وأضاف أنه لا يستطيع أن يقول شيئا عن موعد عودة السفن الأمريكية إلى البحر الأسود.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 بغية توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لإبادة جماعية يرتكبها نظام الحكم الأوكراني على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
البنتاغون يجلي سفنه الحربية من البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية
04:38 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 04:45 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" خروج السفن الحربية الأمريكية من البحر الأسود.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك" أن جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، صرح للصحفيين أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت سفنها الحربية من البحر الأسود.
وفعلت الولايات المتحدة ذلك بسبب الخوف من العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. وأوضح كيربي أن القيادة الأمريكية ارتأت ذلك عندما وجدت أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا لا مفر منها:
أفهمت الولايات المتحدة الجميع أنها لا تريد افتعال نزاع بقرار بشأن نشر قوات.
وأضاف أنه لا يستطيع أن يقول شيئا عن موعد عودة السفن الأمريكية إلى البحر الأسود.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 بغية توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لإبادة جماعية يرتكبها نظام الحكم الأوكراني على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.