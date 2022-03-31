https://arabic.sputniknews.com/20220331/البيت-الأبيض-بايدن-يعلن-الإفراج-عن-مليون-برميل-نفط-يوميا-1060701713.html
البيت الأبيض: بايدن يعلن الإفراج عن مليون برميل نفط يوميا
البيت الأبيض: بايدن يعلن الإفراج عن مليون برميل نفط يوميا
قال البيت الأبيض: "بايدن سيعلن عن شحنات قياسية من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية إلى السوق، مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر". 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:15+0000
2022-03-31T15:15+0000
2022-03-31T15:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وبحسب الإدارة الأمريكية، ستفرج الولايات المتحدة عن المخزونات الاستراتيجية بالتنسيق مع الحلفاء "حول العالم"، وستنضم دول أخرى إلى هذه الخطوة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
البيت الأبيض: بايدن يعلن الإفراج عن مليون برميل نفط يوميا
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قال البيت الأبيض: "بايدن سيعلن عن شحنات قياسية من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية إلى السوق، مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر".
وبحسب الإدارة الأمريكية، ستفرج الولايات المتحدة عن المخزونات الاستراتيجية بالتنسيق مع الحلفاء "حول العالم"، وستنضم دول أخرى إلى هذه الخطوة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".
وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".
وأضاف بوتين
: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".
وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".