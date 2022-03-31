https://arabic.sputniknews.com/20220331/البيت-الروسي-في-بيروت-يعرض-فيلم-أرض-محروقة-بحضور-حشد-لبناني-روسي-صور-1060712683.html

البيت الروسي في بيروت يعرض فيلم "أرض محروقة" بحضور حشد لبناني روسي... صور

البيت الروسي في بيروت يعرض فيلم "أرض محروقة" بحضور حشد لبناني روسي... صور

عرض البيت الروسي في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الخميس، الفيلم السينمائي "أرض محروقة"، الذي يروي بداية الصراع في إقليم دونباس عام 2014، وذلك بحضور حشد... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T20:49+0000

2022-03-31T20:49+0000

2022-03-31T20:49+0000

تقارير سبوتنيك

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ويسلّط الفيلم الضوء على جرائم الحركات النازية المتطرفة بحق المدنيين، الذين تغيّرت حياتهم إلى الأبد مع بداية العمليات العدائية ضدهم من قصف عشوائي استهدف الكبار والصغار إلى عمليات قتل ممنهجة.وقال عدد من الحضور لـ"سبوتنيك" إن "الحرب مستمرة منذ 8 سنوات ولم يتم تسليط الضوء عليها ولا على الضحايا الذين سقطوا، وإقليم دونباس كان يعاني من المجموعات المتطرفة التي قاتلت مؤيدي روسيا ومنعت اللغة الروسية، بالمقابل كان هنالك شبه مقاومة اليوم بدأت تظهر أكثر للعالم".وقال مدير البيت الروسي بالوكالة، رسلان رامازانوف، إنه "للأسف الشديد معظم الناس في العالم ولبنان لا يعرفوا جيدا تاريخ الصراع في إقليم الدونباس والذي بدأ عام 2014 من لوغانسك".وتابع: "نحن نرى حاليا أن المجتمع الدولي بحاجة للحقيقة وللأسف الحرب الإعلامية المضللة لا تذكر حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، والبيت الروسي في بيروت قرر تنظيم نشاطات ثقافية وإنسانية عبر معارض تظهر معاناة المدنيين في إقليم دونباس منذ عام 2014، بالإضافة الى عرض أفلام أخرى وتنظيم جلسات وطاولات مستديرة مع خبراء لبنانيين ليكون هنالك نقاش حقيقي حول ما يحدث في أوكرانيا".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد بهذا الصدد، أن العملية تهدف كذلك إلى نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على الكتائب النازية هناك.

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تقارير سبوتنيك