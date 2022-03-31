البيت الروسي في بيروت يعرض فيلم "أرض محروقة" بحضور حشد لبناني روسي... صور
© Sputnik . Abdul Kader Albayعرض فيلم "أرض محروقة" في البيت الروسي بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2022
عرض فيلم "أرض محروقة" في البيت الروسي بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
عرض البيت الروسي في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الخميس، الفيلم السينمائي "أرض محروقة"، الذي يروي بداية الصراع في إقليم دونباس عام 2014، وذلك بحضور حشد من اللبنانيين والجالية الروسية.
ويسلّط الفيلم الضوء على جرائم الحركات النازية المتطرفة بحق المدنيين، الذين تغيّرت حياتهم إلى الأبد مع بداية العمليات العدائية ضدهم من قصف عشوائي استهدف الكبار والصغار إلى عمليات قتل ممنهجة.
وقال عدد من الحضور لـ"سبوتنيك" إن "الحرب مستمرة منذ 8 سنوات ولم يتم تسليط الضوء عليها ولا على الضحايا الذين سقطوا، وإقليم دونباس كان يعاني من المجموعات المتطرفة التي قاتلت مؤيدي روسيا ومنعت اللغة الروسية، بالمقابل كان هنالك شبه مقاومة اليوم بدأت تظهر أكثر للعالم".
© Sputnik . Abdul Kader Albayعرض فيلم "أرض محروقة" في البيت الروسي بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2022
عرض فيلم "أرض محروقة" في البيت الروسي بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقال مدير البيت الروسي بالوكالة، رسلان رامازانوف، إنه "للأسف الشديد معظم الناس في العالم ولبنان لا يعرفوا جيدا تاريخ الصراع في إقليم الدونباس والذي بدأ عام 2014 من لوغانسك".
وأضاف: "لقد شن نظام كييف حربا على الإقليم وترك النازيين يفعلوا ما يشاؤون بالمدنيين، الفيلم مليء بالمأساة وأعمال العنف ضد السكان السلميين، ومن المهم أنه مبني على حقائق وأحداث واقعية، ومن يريد معرفة حقيقة ما يحدث اليوم في أوكرانيا يجب أن يعرف التاريخ وانا انصح كل من يبحث عن الحقيقة أن يشاهد هذا الفيلم".
© Sputnik . Abdul Kader Albayعرض فيلم "أرض محروقة" في البيت الروسي بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2022
عرض فيلم "أرض محروقة" في البيت الروسي بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبنان، 31 مارس/ آذار 2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتابع: "نحن نرى حاليا أن المجتمع الدولي بحاجة للحقيقة وللأسف الحرب الإعلامية المضللة لا تذكر حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، والبيت الروسي في بيروت قرر تنظيم نشاطات ثقافية وإنسانية عبر معارض تظهر معاناة المدنيين في إقليم دونباس منذ عام 2014، بالإضافة الى عرض أفلام أخرى وتنظيم جلسات وطاولات مستديرة مع خبراء لبنانيين ليكون هنالك نقاش حقيقي حول ما يحدث في أوكرانيا".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أكد بهذا الصدد، أن العملية تهدف كذلك إلى نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على الكتائب النازية هناك.