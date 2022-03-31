https://arabic.sputniknews.com/20220331/التحالف-العربي-يعلن-التزامه-بوقف-العمليات-العسكرية-في-الداخل-اليمني-1060711936.html

التحالف العربي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني

التحالف العربي يعلن التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، التزامه بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، نافياً اتهامات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية له بشن... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T20:21+0000

2022-03-31T20:21+0000

2022-03-31T20:21+0000

السعودية

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قوات التحالف العربي

أنصار الله

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وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "ملتزم بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون الخليجي".وأضاف أن "القوات الجوية للتحالف لم تنفذ أي عمليات قتالية بالداخل اليمني"، مؤكدًا "اتخاذه كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية وصنع السلام الشامل".وبوقت سابق من اليوم، قالت "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة إن "طيران العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 3 غارات على مديريتي الحزم والغيل في محافظة الجوف".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، وقف العمليات العسكرية للتحالف في الداخل اليمني، اعتباراً من السادسة من صباح أمس الأربعاء، استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.سبق ذلك، يوم السبت الماضي، إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة أحادية الجانب لبناء الثقة مع السعودية تتضمن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه المملكة براً وبحراً وجواً والعمليات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية داخل اليمن بما فيها جبهة مأرب لمدة 3 أيام.وأكد المشاط "الاستعداد لتحويل هذا الإعلان إلى التزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي".وذكر أن المبادرة "تشمل وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة 3 أيام"، مؤكداً "الاستعداد لتحويل وقف المواجهات إلى التزام نهائي إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية من الأراضي والمياه اليمنية ووقف دعم مليشياتها المحلية في اليمن"، على حد تعبيره.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/هل-تنجح-المشاورات-اليمنية-في-الرياض-مع-غياب-الأطراف-الرئيسية-في-المشهد-السياسي-1060706322.html

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السعودية, أخبار اليمن الأن, قوات التحالف العربي, أنصار الله