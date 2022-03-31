https://arabic.sputniknews.com/20220331/التعاون-الخليجي-الحوثيون-ما-زالوا-مدعوين-للمحادثات-اليمنية-في-الرياض-1060694742.html

التعاون الخليجي: الحوثيون ما زالوا مدعوين للمحادثات اليمنية في الرياض

التعاون الخليجي: الحوثيون ما زالوا مدعوين للمحادثات اليمنية في الرياض

قال عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، إن الدعوة لا تزال مطروحة لجماعة "أنصار الله"... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T13:20+0000

2022-03-31T13:20+0000

2022-03-31T13:20+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

السعودية

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وذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس، أن الحوثيين قد رحبوا بقرار دعوة الأطراف اليمنية لإجراء محادثات، رغم توضيحهم أن الجماعة "أنصار الله" لن تشارك إلا إذا جرت المحادثات في بلد "محايد".ومن جهته، ناقش رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مقترح الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية والدفع بجهود استئناف العملية السياسية لإحلال السلام.وقال عبد الملك خلال لقائه غروندبرغ، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، إن "الحكومة تدعم المبعوث الأممي وما يبذله من جهود للتهدئة على طريق استئناف العملية السياسية، رغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بإيعاز من داعميها في طهران".وأضاف أن "الحكومة لم تكن يوما عائقا أمام أي مبادرات أو جهود لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، تتعاطى بإيجابية مع كل الدعوات تحت سقف المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دولياً".واعتبر "رفض مليشيا الحوثي لدعوات الحوار وآخرها دعوة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات الرياض، ورفض استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، واستهداف مصادر الطاقة والمنشآت الحيوية في السعودية للإضرار بالاقتصاد العالمي، يظهر عداوتها للسلام والاستخفاف بمعاناة اليمنيين، كونها تتحرك وفق أجندات ومصالح النظام الإيراني الداعم لها"، على حد قوله.من جهته، أكد المبعوث الأممي "حاجة اليمن للوصول بشكل عاجل إلى هدنة مع بداية شهر رمضان، وضمان تيسير حرية الحركة والتنقل".وشدد على "ضرورة استئناف العملية السياسية وأهمية مشاورات الرياض في الوصول إلى حلول للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/رئيس-الوزراء-اليمني-يستعرض-مع-غروندبرغ-المقترح-الأممي-لتخفيف-المعاناة-الإنسانية-1060691061.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, السعودية