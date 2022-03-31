https://arabic.sputniknews.com/20220331/الجزائر-تطالب-رسميا-بإعادة-مباراة-الكاميرون-في-تصفيات-كأس-العالم-2022-1060691598.html
الجزائر تطالب رسميا بإعادة مباراة الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022
الجزائر تطالب رسميا بإعادة مباراة الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022
أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فيفا"، بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، يطالب من خلاله بإعادة مباراة الكاميرون في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:17+0000
2022-03-31T12:17+0000
2022-03-31T12:17+0000
الجزائر
أخبار الكاميرون اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وقال الاتحاد الجزائري، في بيانه، إنه "تقدم بِطعن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم"، مطالبا بِإعادة تنظيم المباراة، وفتح تحقيق ضد الحكم الغامبي غاساما وبقية الطاقم.ووصف البيان أسلوب إدارة الحكم بكاري غاساما بـ “الفاضح”، الذي "شوّه المباراة”، مضيفا أن الجزائر ستلجأ إلى كلّ الوسائل القانونية المتاحة، لِاستعادة حقوقها المرادفة لِإعادة المباراة.وكان المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "مصطفى تشاكر" ليتفوق منتخب "الأسود" في المواجهات المباشرة بعد فوز "محاربي الصحراء" في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة (1-0).وصعد المنتخب الكاميروني لنهائيات كأس العالم برفقة الرباعي الأفريقي غانا والسنغال وتونس والمغرب.
الجزائر
أخبار الكاميرون اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار الكاميرون اليوم, بطولة كأس العالم 2022
الجزائر تطالب رسميا بإعادة مباراة الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022
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أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فيفا"، بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، يطالب من خلاله بإعادة مباراة الكاميرون في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وقال الاتحاد الجزائري، في بيانه، إنه "تقدم بِطعن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم"، مطالبا بِإعادة تنظيم المباراة، وفتح تحقيق ضد الحكم الغامبي غاساما وبقية الطاقم.
ووصف البيان أسلوب إدارة الحكم بكاري غاساما بـ “الفاضح”، الذي "شوّه المباراة”، مضيفا أن الجزائر ستلجأ إلى كلّ الوسائل القانونية المتاحة، لِاستعادة حقوقها المرادفة لِإعادة المباراة.
وكان المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب الجزائري
بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "مصطفى تشاكر" ليتفوق منتخب "الأسود" في المواجهات المباشرة بعد فوز "محاربي الصحراء" في مباراة الذهاب بالكاميرون بنتيجة (1-0).
وصعد المنتخب الكاميروني لنهائيات كأس العالم برفقة الرباعي الأفريقي غانا والسنغال وتونس والمغرب.