https://arabic.sputniknews.com/20220331/الجزائر-والمغرب-تحت-الضغط-الأمريكي-بشأن-روسيا-1060697045.html
الجزائر والمغرب تحت الضغط الأمريكي بشأن روسيا
الجزائر والمغرب تحت الضغط الأمريكي بشأن روسيا
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تدعو لوقف إطلاق النار في ماريوبول، اقتحام للمسجد الأقصى وبينيت يدعو الإسرائيليين لحمل السلاح، بلينكن في جولة عربية ليستعطف الإمارات... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:09+0000
2022-03-31T14:09+0000
2022-03-31T14:09+0000
راديو
بلا قيود
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الجزائر والمغرب تحت الضغط الأمريكي بشأن روسيا
الجزائر والمغرب تحت الضغط الأمريكي بشأن روسيا
يزور وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، عدة دول عربية، من أجل فرض نفوذ بلاده والضغط على هذه الدول لتزويد أوروبا بالطاقة، بدلا من الغاز والنفط الروسي، ومن بين هذه الدول الإمارات والجزائر والمغرب.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المحلل السياسي، وليد بن قرون:بدوره، قال الدكتور زاهر بدر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بالمغرب:من أجل المدنيين ... روسيا تدعو لهدنة في ماريوبول رغم تحريرها بشكل شبه كاملدعت روسيا إلى وقف إطلاق للنار في مدينة ماريوبول، علما أنها أصبحت تسيطر على المدينة بشكل شبه كامل، حسبما أكد الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف.بدورها، كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خطة العمل الأمريكية تقتصر على توريد الأسلحة لأوكرانيا وتطوير مختبرات المواد البيولوجية الخطرة في الأراضي الأوكرانية.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي، الدكتور محمد سيد أحمد، لـ "بلا قيود":إسرائيل تؤجج الأوضاع في فلسطينقام عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، باقتحامه ساحات المسجد الأقصى.حول هذا الموضوع، قالت النائبة السابقة في البرلمان الأردني، ميسر السردية، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
الجزائر والمغرب تحت الضغط الأمريكي بشأن روسيا
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: روسيا تدعو لوقف إطلاق النار في ماريوبول، اقتحام للمسجد الأقصى وبينيت يدعو الإسرائيليين لحمل السلاح، بلينكن في جولة عربية ليستعطف الإمارات والمغرب والجزائر من أجل إمدادات الطاقة لأوروبا.
يزور وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، عدة دول عربية، من أجل فرض نفوذ بلاده والضغط على هذه الدول لتزويد أوروبا بالطاقة، بدلا من الغاز والنفط الروسي، ومن بين هذه الدول الإمارات والجزائر والمغرب.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، قال المحلل السياسي، وليد بن قرون:
إن "الجزائر تربطها علاقات تاريخية وثيقة مع روسيا منذ الحقبة السوفييتية، وكل المحاولات الأمريكية باءت بالفشل، ولن ترضخ الجزائر لها".
بدوره، قال الدكتور زاهر بدر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بالمغرب:
"المغرب لا يريد التدخل بالأزمة الأوكرانية، ولكن تربطه علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، ويسعى لزيادة صادراته إلى أوروبا".
من أجل المدنيين ... روسيا تدعو لهدنة في ماريوبول رغم تحريرها بشكل شبه كامل
دعت روسيا إلى وقف إطلاق للنار في مدينة ماريوبول، علما أنها أصبحت تسيطر على المدينة بشكل شبه كامل، حسبما أكد الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف.
بدورها، كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خطة العمل الأمريكية تقتصر على توريد الأسلحة لأوكرانيا وتطوير مختبرات المواد البيولوجية الخطرة في الأراضي الأوكرانية.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي، الدكتور محمد سيد أحمد، لـ "بلا قيود
":
"هدف الولايات المتحدة ليس دعم أوكرانيا، وإنما محاربة الخصوم السياسيين، أي الصين وروسيا، وعدم السماح لهما برسم خارطة سياسية جديدة، بعيدا عن النظام العالمي الذي تحكمت به واشنطن منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وتحاول الآن التحكم بأنظمة الحكم القريبة من حدود الصين وروسيا، لزعزعة استقرارهما".
إسرائيل تؤجج الأوضاع في فلسطين
قام عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، باقتحامه ساحات المسجد الأقصى.
حول هذا الموضوع، قالت النائبة السابقة في البرلمان الأردني، ميسر السردية، لـ "بلا قيود
":
إن "هذه الخطوة استفزازية لمشاعر ليس الفلسطينيين بل لكل المسلمين حول العالم، وبينيت يدعو لتسليح جميع المدنيين في إسرائيل ونشر عناصر الجيش على كل باب، وهذه سياستهم التي نعلمها جيدا وهم مسلحون بالكامل حتى المدنيين فيهم، لكن الشعوب العربية لن تصمت على هذه الممارسات ولو صمت حكوماتهم".
التفاصيل في الملف الصوتي...