https://arabic.sputniknews.com/20220331/الجزائر-والمغرب-تحت-الضغط-الأمريكي-بشأن-روسيا-1060697045.html

الجزائر والمغرب تحت الضغط الأمريكي بشأن روسيا

الجزائر والمغرب تحت الضغط الأمريكي بشأن روسيا

نناقش في هذه الحلقة: روسيا تدعو لوقف إطلاق النار في ماريوبول، اقتحام للمسجد الأقصى وبينيت يدعو الإسرائيليين لحمل السلاح، بلينكن في جولة عربية ليستعطف الإمارات... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T14:09+0000

2022-03-31T14:09+0000

2022-03-31T14:09+0000

راديو

بلا قيود

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الجزائر والمغرب تحت الضغط الأمريكي بشأن روسيا الجزائر والمغرب تحت الضغط الأمريكي بشأن روسيا

يزور وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، عدة دول عربية، من أجل فرض نفوذ بلاده والضغط على هذه الدول لتزويد أوروبا بالطاقة، بدلا من الغاز والنفط الروسي، ومن بين هذه الدول الإمارات والجزائر والمغرب.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المحلل السياسي، وليد بن قرون:بدوره، قال الدكتور زاهر بدر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بالمغرب:من أجل المدنيين ... روسيا تدعو لهدنة في ماريوبول رغم تحريرها بشكل شبه كاملدعت روسيا إلى وقف إطلاق للنار في مدينة ماريوبول، علما أنها أصبحت تسيطر على المدينة بشكل شبه كامل، حسبما أكد الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف.بدورها، كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خطة العمل الأمريكية تقتصر على توريد الأسلحة لأوكرانيا وتطوير مختبرات المواد البيولوجية الخطرة في الأراضي الأوكرانية.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الأمريكي، الدكتور محمد سيد أحمد، لـ "بلا قيود":إسرائيل تؤجج الأوضاع في فلسطينقام عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، باقتحامه ساحات المسجد الأقصى.حول هذا الموضوع، قالت النائبة السابقة في البرلمان الأردني، ميسر السردية، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио