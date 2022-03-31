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الجيش الإسرائيلي: سنواصل تنفيذ الحملات العسكرية وأعمال الاعتقال لإحباط الإرهاب
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تنفيذ الحملات العسكرية وأعمال الاعتقال لإحباط الإرهاب
جدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تأكيده على استمرار مواصلة القيام بالعمليات العسكرية في الضفة الغربية واعتقال الفلسطينيين، بدعوى إحباط "الإرهاب". 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:46+0000
2022-03-31T15:46+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، قد عقد جلسة، اليوم، بهدف تقييم الوضع في الضفة الغربية.وأجرى كوخافي حوارا مطولا مع قادة الألوية العسكرية الإقليمية العاملة في الضفة الغربية على خلفية الأحداث الأخيرة والتي تسببت في مقتل 11 إسرائيليا، والتي دفعت الشرطة والجيش الإسرائيليين إلى رفع الجاهزية الميدانية بزعم ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين.وطالب الجنرال أفيف كوخافي قادة الألوية الإقليمية والقيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بوقف ما أسماه بـ"الموجة الإرهابية"، حيث أكد أدرعي أن قواته العسكرية شنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حملة عسكرية في عدة نقاط داخل مدينة جنين بالضفة، حيث اعتقلت القوات مطلوبيْن أمنييْن يشتبه بضلوعهما أو بمساعدتهما في تنفيذ عملية "بني براك".ووقعت عدة اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم جنين، وهو ما ادى إلى مقتل 3 فلسطينيين، واعتقال 31 مطلوبا، وضبط أجزاء من رشاش من نوع M16.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال أفيف كوخافي، أن القوات العسكرية ستعمل وتواصل جهدها من أجل إحباط العمليات الإرهابية في مدن وبلدات الضفة الغربية.ومساء أول أمس الثلاثاء، قُتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي في هجوم مسلح نفذه الفلسطيني ضياء الحمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد بقضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلق النار من مدفع رشاش على المارة في مدينة بني براك شرق تل أبيب.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: سنواصل تنفيذ الحملات العسكرية وأعمال الاعتقال لإحباط الإرهاب

15:46 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية
مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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جدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تأكيده على استمرار مواصلة القيام بالعمليات العسكرية في الضفة الغربية واعتقال الفلسطينيين، بدعوى إحباط "الإرهاب".
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، قد عقد جلسة، اليوم، بهدف تقييم الوضع في الضفة الغربية.
وأجرى كوخافي حوارا مطولا مع قادة الألوية العسكرية الإقليمية العاملة في الضفة الغربية على خلفية الأحداث الأخيرة والتي تسببت في مقتل 11 إسرائيليا، والتي دفعت الشرطة والجيش الإسرائيليين إلى رفع الجاهزية الميدانية بزعم ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين.
وطالب الجنرال أفيف كوخافي قادة الألوية الإقليمية والقيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بوقف ما أسماه بـ"الموجة الإرهابية"، حيث أكد أدرعي أن قواته العسكرية شنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حملة عسكرية في عدة نقاط داخل مدينة جنين بالضفة، حيث اعتقلت القوات مطلوبيْن أمنييْن يشتبه بضلوعهما أو بمساعدتهما في تنفيذ عملية "بني براك".
ووقعت عدة اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم جنين، وهو ما ادى إلى مقتل 3 فلسطينيين، واعتقال 31 مطلوبا، وضبط أجزاء من رشاش من نوع M16.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال أفيف كوخافي، أن القوات العسكرية ستعمل وتواصل جهدها من أجل إحباط العمليات الإرهابية في مدن وبلدات الضفة الغربية.
ومساء أول أمس الثلاثاء، قُتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي في هجوم مسلح نفذه الفلسطيني ضياء الحمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد بقضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلق النار من مدفع رشاش على المارة في مدينة بني براك شرق تل أبيب.
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