الجيش الإسرائيلي: سنواصل تنفيذ الحملات العسكرية وأعمال الاعتقال لإحباط الإرهاب
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
جدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تأكيده على استمرار مواصلة القيام بالعمليات العسكرية في الضفة الغربية واعتقال الفلسطينيين، بدعوى إحباط "الإرهاب".
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، قد عقد جلسة، اليوم، بهدف تقييم الوضع في الضفة الغربية.
الهجومية التي يجب علينا مواصلتها لاحباط هذه النشاطات الإرهابية. سنواصل تخطيط وتنفيذ مزيد من هذه الحملات وأعمال الاعتقال وفق الحاجة لاحباط الارهاب وضمان أمن وسلامة مواطني إسرائيل على كافة الجبهات وهذا هو دورنا. pic.twitter.com/XwSWvPIKmh— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2022
وأجرى كوخافي حوارا مطولا مع قادة الألوية العسكرية الإقليمية العاملة في الضفة الغربية على خلفية الأحداث الأخيرة والتي تسببت في مقتل 11 إسرائيليا، والتي دفعت الشرطة والجيش الإسرائيليين إلى رفع الجاهزية الميدانية بزعم ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين.
وطالب الجنرال أفيف كوخافي قادة الألوية الإقليمية والقيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بوقف ما أسماه بـ"الموجة الإرهابية"، حيث أكد أدرعي أن قواته العسكرية شنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حملة عسكرية في عدة نقاط داخل مدينة جنين بالضفة، حيث اعتقلت القوات مطلوبيْن أمنييْن يشتبه بضلوعهما أو بمساعدتهما في تنفيذ عملية "بني براك".
צה"ל מפרסם: כוחות הביטחון עצרו הלילה 31 מבוקשים באיו"ש, בהם 6 חשודים במעורבות בפיגוע הירי בבני ברק. הרמטכ"ל כוכבי: "הפעילות הבוקר בג'נין היא חלק מהפעולות ההתקפיות שעלינו להמשיך ולעשות על מנת לסכל את הטרור"@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) March 31, 2022
ووقعت عدة اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم جنين، وهو ما ادى إلى مقتل 3 فلسطينيين، واعتقال 31 مطلوبا، وضبط أجزاء من رشاش من نوع M16.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الجنرال أفيف كوخافي، أن القوات العسكرية ستعمل وتواصل جهدها من أجل إحباط العمليات الإرهابية في مدن وبلدات الضفة الغربية.
ومساء أول أمس الثلاثاء، قُتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي في هجوم مسلح نفذه الفلسطيني ضياء الحمارشة (27 عاما) من بلدة يعبد بقضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلق النار من مدفع رشاش على المارة في مدينة بني براك شرق تل أبيب.