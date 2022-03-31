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الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض قواته لإطلاق نار أثناء اعتقال فلسطينيين وإصابة جندي
الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض قواته لإطلاق نار أثناء اعتقال فلسطينيين وإصابة جندي
تعرضت القوات الإسرائيلية لإطلاق نار، اليوم الخميس بعد دخولها جنين لاعتقال فلسطينيين يشتبه في تورطهم في العمليات الأخيرة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T09:33+0000
2022-03-31T09:33+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب ما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنجنديا أصيب في حادث إطلاق نار على القوات الإسرائيلية أثناء قيامها باعتقال فلسطينيين.وقال: "قام جنود الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الإسرائيلية بعمليات مكافحة إرهابية في جنين لإلقاء القبض على إرهابيين مشتبه بهم صباح اليوم، وفتح مسلحون فلسطينيون النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار، وأصيب جندي إسرائيلي واحد وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية".يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض قواته لإطلاق نار أثناء اعتقال فلسطينيين وإصابة جندي

09:33 GMT 31.03.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedقوات إسرائيلية
قوات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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تعرضت القوات الإسرائيلية لإطلاق نار، اليوم الخميس بعد دخولها جنين لاعتقال فلسطينيين يشتبه في تورطهم في العمليات الأخيرة.
وحسب ما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنجنديا أصيب في حادث إطلاق نار على القوات الإسرائيلية أثناء قيامها باعتقال فلسطينيين.
وقال: "قام جنود الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود الإسرائيلية بعمليات مكافحة إرهابية في جنين لإلقاء القبض على إرهابيين مشتبه بهم صباح اليوم، وفتح مسلحون فلسطينيون النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار، وأصيب جندي إسرائيلي واحد وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية".
يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.
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