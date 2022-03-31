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https://arabic.sputniknews.com/20220331/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-فلسطيني-بعد-تنفيذه-عملية-طعن-عند-مستوطنة-غوش-عتصيون-جنوبي-الضفة-الغربية-1060680489.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن عند مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن عند مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية
قتل شاب فلسطيني، اليوم الخميس، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوبي الضفة الغربية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T08:11+0000
2022-03-31T08:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "مقتل فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي، عقب تنفيذه عملية طعن قرب غوش عتصيون، جنوبي الضفة الغربية؛ أدت إلى إصابة مستوطن آخر بجروح متوسطة".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، قال "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من بلدة إيلعزار في منطقة عتصيون؛ وتم تحييد المخرب".يأتي ذلك بعدما قتل 3 فلسطينيين، وأصيب آخرين، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، شمالي الضفة الغربية، واندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في المدينة والمخيم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة طفيفة لأحد الجنود خلال عملية اقتحام لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما قال موقع "والا" الإسرائيلي، إن الجيش نفذ عملية واسعة غير اعتيادية، شملت اعتقالات وتفتيش وجمع معلومات استخبارية في أنحاء الضفة الغربية.وكانت إسرائيل أعلنت الثلاثاء الماضي، مقتل خمسة أشخاص، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن عند مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية

08:11 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradat
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قتل شاب فلسطيني، اليوم الخميس، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوبي الضفة الغربية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "مقتل فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي، عقب تنفيذه عملية طعن قرب غوش عتصيون، جنوبي الضفة الغربية؛ أدت إلى إصابة مستوطن آخر بجروح متوسطة".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، قال "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من بلدة إيلعزار في منطقة عتصيون؛ وتم تحييد المخرب".
يأتي ذلك بعدما قتل 3 فلسطينيين، وأصيب آخرين، في أعقاب اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، شمالي الضفة الغربية، واندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في المدينة والمخيم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة طفيفة لأحد الجنود خلال عملية اقتحام لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما قال موقع "والا" الإسرائيلي، إن الجيش نفذ عملية واسعة غير اعتيادية، شملت اعتقالات وتفتيش وجمع معلومات استخبارية في أنحاء الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل أعلنت الثلاثاء الماضي، مقتل خمسة أشخاص، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.
كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.
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