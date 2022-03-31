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الجيش الكويتي: وصول الدفعة الثانية من طائرات اليوروفايتر طراز "تايفون ترانش 3"
الجيش الكويتي: وصول الدفعة الثانية من طائرات اليوروفايتر طراز "تايفون ترانش 3"
أعلنت رئاسة أركان الجيش الكويتي، اليوم الخميس، وصول الدفعة الثانية من طائرات اليوروفايتر طراز "تايفون ترانش 3" إلى أرض الكويت. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-31T10:11+0000
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ونقلت شبكة "الراي" الكويتية عن مقدم ركن طيار عيسى الدبيس، قوله بأن الرحلة من إيطاليا استغرقت 5 ساعات وتضمنت التزود بالوقود في الجو ثلاث مرات.وكان الجيش الكويتي قد أعلن، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن وصول أول دفعة من مقاتلات يوروفايتر "تايفون" إلى قاعدة "علي السالم" الجوية التابعة للقوة الجوية الكويتية.وحسب وكالة الأنباء الكويتية، وصلت طائرتان من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية ضمن مشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية.وأضافت الوكالة أن المقاتلتين من طراز "تايفون ترانش 3" الأحدث بين نظيراتها، والتي تعتبر من أحدث المقاتلات متعددة الأدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة إستجابة عالية السرعة وتسليح صاروخي متطور.وتستخدم العديد من الدول مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي شاركت في تطويرها عدة دول أوروبية أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.وتعد السعودية من الدول الخليجية التي تستخدم مقاتلات "تايفون"، التي بدأ إنتاجها منذ بداية القرن الحالي، وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم.
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العالم العربي, أخبار الكويت اليوم

الجيش الكويتي: وصول الدفعة الثانية من طائرات اليوروفايتر طراز "تايفون ترانش 3"

10:11 GMT 31.03.2022
© Sputnikيوروفايتر "تايفون"
يوروفايتر تايفون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
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أعلنت رئاسة أركان الجيش الكويتي، اليوم الخميس، وصول الدفعة الثانية من طائرات اليوروفايتر طراز "تايفون ترانش 3" إلى أرض الكويت.
ونقلت شبكة "الراي" الكويتية عن مقدم ركن طيار عيسى الدبيس، قوله بأن الرحلة من إيطاليا استغرقت 5 ساعات وتضمنت التزود بالوقود في الجو ثلاث مرات.
وكان الجيش الكويتي قد أعلن، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن وصول أول دفعة من مقاتلات يوروفايتر "تايفون" إلى قاعدة "علي السالم" الجوية التابعة للقوة الجوية الكويتية.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، وصلت طائرتان من أصل 28 طائرة تم البدء في تسليمها للقوة الجوية ضمن مشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية.
وأضافت الوكالة أن المقاتلتين من طراز "تايفون ترانش 3" الأحدث بين نظيراتها، والتي تعتبر من أحدث المقاتلات متعددة الأدوار وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة إستجابة عالية السرعة وتسليح صاروخي متطور.
وتستخدم العديد من الدول مقاتلات يوروفايتر "تايفون"، التي شاركت في تطويرها عدة دول أوروبية أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
وتعد السعودية من الدول الخليجية التي تستخدم مقاتلات "تايفون"، التي بدأ إنتاجها منذ بداية القرن الحالي، وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم.
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