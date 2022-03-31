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https://arabic.sputniknews.com/20220331/الحكومة-الإسرائيلية-تخصص-ميزانية-طارئة-للشرطة-على-خلفية-مقتل-11-إسرائيليا-1060714428.html
الحكومة الإسرائيلية تخصص ميزانية طارئة للشرطة على خلفية مقتل 11 إسرائيليا
الحكومة الإسرائيلية تخصص ميزانية طارئة للشرطة على خلفية مقتل 11 إسرائيليا
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تعزيز عمل قوات الشرطة في أوقات الطوارئ بميزانية قدرها 181 مليون شيكل (56.73 مليون دولار أمريكي)، وذلك على خلفية مقتل... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T22:01+0000
2022-03-31T22:01+0000
إسرائيل
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت: "إن الشرطة القوية تعني دولة إسرائيل القوية. نحن نعمل بكافة الأدوات وعلى كافة الساحات من أجل استعادة الأمن واستعادة شعور المواطنين الإسرائيليين بالأمان"، بحسب بيان رئاسة الوزراء.وأضاف بينيت: "على مدار سنين طويلة تم إهمال شرطة إسرائيل ولم تلبَ الاحتياجات العملياتية المطلوبة لتحقيق مهامها".واتفق بينيت، ووزير الأمن الداخلي على إضافة ميزانية طارئة بقدر 181 مليون شيكل لتعاظم شرطة إسرائيل. وقال مكتب رئيس الوزراء إن الميزانية ستُستثمر في تمكين الشرطة، وتجنيد المقاتلين، وإنشاء لواء حدود على أساس قوات الاحتياط.يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/عضو-الكنيست-بن-غفير-يقتحم-المسجد-الأقصى-وسط-حراسة-من-الشرطة-الإسرائيلية-فيديو-وصور-1060685987.html
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إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية تخصص ميزانية طارئة للشرطة على خلفية مقتل 11 إسرائيليا

22:01 GMT 31.03.2022
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAمواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو 2021
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تعزيز عمل قوات الشرطة في أوقات الطوارئ بميزانية قدرها 181 مليون شيكل (56.73 مليون دولار أمريكي)، وذلك على خلفية مقتل 11 إسرائيليا الأسبوع الماضي في حوادث متفرقة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت: "إن الشرطة القوية تعني دولة إسرائيل القوية. نحن نعمل بكافة الأدوات وعلى كافة الساحات من أجل استعادة الأمن واستعادة شعور المواطنين الإسرائيليين بالأمان"، بحسب بيان رئاسة الوزراء.
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
عضو الكنيست "بن غفير" يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة من الشرطة الإسرائيلية.. فيديو وصور
10:33 GMT
وأضاف بينيت: "على مدار سنين طويلة تم إهمال شرطة إسرائيل ولم تلبَ الاحتياجات العملياتية المطلوبة لتحقيق مهامها".
واتفق بينيت، ووزير الأمن الداخلي على إضافة ميزانية طارئة بقدر 181 مليون شيكل لتعاظم شرطة إسرائيل.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن الميزانية ستُستثمر في تمكين الشرطة، وتجنيد المقاتلين، وإنشاء لواء حدود على أساس قوات الاحتياط.
يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.
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