https://arabic.sputniknews.com/20220331/الحكومة-المصرية-توقع-اتفاقيتين-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-في-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-1060683924.html

الحكومة المصرية توقع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الحكومة المصرية توقع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقيتي بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمار النرويجي وشركة "سكاتك" النرويجية، لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T09:54+0000

2022-03-31T09:54+0000

2022-03-31T09:54+0000

مصر

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وأفاد بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، بأن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، شهد مراسم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في عدد من الدول الإفريقية.وأضاف البيان إن مدبولي، شهد مراسم التوقيع على اتفاق إطاري بين صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي، وشركة "سكاتك" النرويجية؛ للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الأفريقية.وقال البيان إن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وقع على الاتفاقية من الجانب المصري، ومن الجانب النرويجي تيلف ثورليفسون، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي، ورايموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية.وأوضح البيان أن هذا التعاون يأتي في إطار الروابط والعلاقات بين مصر والنرويج، وإدراكًا لأهمية التنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.وتابع البيان أنه بموجب الاتفاق الإطاري، يتطلع كل من صندوق مصر السيادي، وصندوق الاستثمار النرويجي، وشركة "سكاتك" النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينهم لتطوير الطاقة الخضراء ومرافق الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية في عدد من البلدان في أفريقيا، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وغانا، وجنوب السودان، ورواندا، وسيراليون، وبوروندي، وجيبوتي، وأوغندا في المرحلة الأولى، بهدف توسيع نطاق التعاون ليشمل دولا أخرى في المرحلة الثانية.كما تضمن نطاق التعاون تنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية في بعض الدول الأفريقية، والتعاون لتعزيز تنويع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز أمن الطاقة وتطوير أشكال جديدة ومستدامة ومتجددة للطاقة، ودعم الوصول إلى الطاقة المتجددة بطرق أكثر سهولة، وتعزيز نقل التكنولوجيا الهادفة إلى إنتاج الطاقة المستدامة وتحقيق كفاءة الطاقة، وتعزيز بناء القدرات، وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء في هذه الدول.وشمل الاتفاق الإطاري تشكيل لجنة تنسيقية فيما بين الأطراف الثلاثة يعهد إليها تحديد فرص تطوير المشروعات في الدول المراد إنشاء مشروعات التنمية بها، ودراسة المشروعات تمهيداً لتمويلها وتنفيذها.

https://arabic.sputniknews.com/20210522/الهيدروجين-الأخضر-ما-الأهمية-الاقتصادية-لتحول-الإمارات-نحو-الطاقة-النظيفة؟-1049039461.html

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