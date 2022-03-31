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الخارجية الأمريكية: أمريكا وأوروبا تبحثان خططا جديدة لعزل الاقتصاد الروسي
الخارجية الأمريكية: أمريكا وأوروبا تبحثان خططا جديدة لعزل الاقتصاد الروسي
بحث دبلوماسيون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أول اجتماع رفيع المستوى لهم بشأن روسيا، الأربعاء، المزيد من الخطوات لعزل الاقتصاد الروسي، وجاء ذلك، حسب... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T00:53+0000
2022-03-31T00:53+0000
أسعار النفط اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وناقش الدبلوماسيون بحسب البيان، الخطوات الجديدة لعزل روسيا بشكل أكبر عن اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك النظام المالي الدولي، فضلا عن مواصلة العمل عن كثب بالتنسيق مع مجموعة السبع لضمان تطبيق هذه الإجراءات بصرامة.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الخارجية-الروسية-تعلن-عقوبات-اقتصادية-جديدة-ضد-الغرب--1060360266.html
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أسعار النفط اليوم

الخارجية الأمريكية: أمريكا وأوروبا تبحثان خططا جديدة لعزل الاقتصاد الروسي

00:53 GMT 31.03.2022
© AFP 2022وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AFP 2022
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بحث دبلوماسيون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أول اجتماع رفيع المستوى لهم بشأن روسيا، الأربعاء، المزيد من الخطوات لعزل الاقتصاد الروسي، وجاء ذلك، حسب بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وناقش الدبلوماسيون بحسب البيان، الخطوات الجديدة لعزل روسيا بشكل أكبر عن اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك النظام المالي الدولي، فضلا عن مواصلة العمل عن كثب بالتنسيق مع مجموعة السبع لضمان تطبيق هذه الإجراءات بصرامة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
الخارجية الروسية تعلن عقوبات اقتصادية جديدة ضد الغرب
23 مارس, 16:33 GMT
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
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Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:36 GMT
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