عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الخارجية-البلجيكية-تأمل-أن-تستمر-سفارتها-في-موسكو-في-العمل-بشكل-طبيعي-1060711440.html
الخارجية البلجيكية تأمل أن تستمر سفارتها في موسكو في العمل "بشكل طبيعي"
الخارجية البلجيكية تأمل أن تستمر سفارتها في موسكو في العمل "بشكل طبيعي"
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلميس، اليوم الخميس، إن "بلجيكا تتوقع أنه بعد رد روسيا على طرد الدبلوماسيين الروس من بروكسل، ستكون السفارة البلجيكية في... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T20:04+0000
2022-03-31T20:04+0000
أخبار بلجيكا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101500/48/1015004897_0:92:3317:1957_1920x0_80_0_0_e9b5087d0c438f5241d4d886f9c6753d.jpg
وأضافت فيلميس في مقابلة مع قناة "إل إن 24": "هذا إجراء كان لا بد من اتخاذi، نحن مسؤولون عنه ونفهم أنه ستكون هناك عواقب، لكنني أؤكد أن روسيا لديها القدرة على تقديم الدعم الكامل لعمل سفارتها في بلجيكا، وآمل أن تكون بلجيكا قادرة في المستقبل على القيام بذلك في روسيا".وأعلنت بلجيكا في وقت، طرد 21 من موظفي السفارة الروسية والبعثة التجارية في بروكسل، وكذلك القنصلية العامة في أنتويرب، واتهمت سلطات بروكسل الروس بالتورط في أنشطة تجسس يُزعم أنها تهدد أمن المملكة، وتم منح الدبلوماسيين 15 يومًا لمغادرة البلاد.ونفى السفير الروسي لدى بلجيكا، ألكسندر توكوفينين، هذه الاتهامات ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، ورأى أن هذا القرار يوجه "ضربة خطيرة" للعلاقات الروسية البلجيكية، ويتعارض مع تقاليد التفاعل بين البلدين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "طرد الدبلوماسيين الروس من بلجيكا يمثل ضربة مستهدفة لأسس العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، ولن يمر دون رد".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-بيان-كييف-حول-الألغام-الروسية-فى-البحر-الأسود-سخيف-1060709884.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101500/48/1015004897_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_96b2a1bcb61a19e717dd921a210a941e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بلجيكا اليوم, روسيا

الخارجية البلجيكية تأمل أن تستمر سفارتها في موسكو في العمل "بشكل طبيعي"

20:04 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة بروكسل
مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلميس، اليوم الخميس، إن "بلجيكا تتوقع أنه بعد رد روسيا على طرد الدبلوماسيين الروس من بروكسل، ستكون السفارة البلجيكية في موسكو قادرة على العمل".
وأضافت فيلميس في مقابلة مع قناة "إل إن 24": "هذا إجراء كان لا بد من اتخاذi، نحن مسؤولون عنه ونفهم أنه ستكون هناك عواقب، لكنني أؤكد أن روسيا لديها القدرة على تقديم الدعم الكامل لعمل سفارتها في بلجيكا، وآمل أن تكون بلجيكا قادرة في المستقبل على القيام بذلك في روسيا".
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
الدفاع الروسية: بيان كييف حول الألغام الروسية فى البحر الأسود "سخيف"
18:59 GMT
وأعلنت بلجيكا في وقت، طرد 21 من موظفي السفارة الروسية والبعثة التجارية في بروكسل، وكذلك القنصلية العامة في أنتويرب، واتهمت سلطات بروكسل الروس بالتورط في أنشطة تجسس يُزعم أنها تهدد أمن المملكة، وتم منح الدبلوماسيين 15 يومًا لمغادرة البلاد.
ونفى السفير الروسي لدى بلجيكا، ألكسندر توكوفينين، هذه الاتهامات ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، ورأى أن هذا القرار يوجه "ضربة خطيرة" للعلاقات الروسية البلجيكية، ويتعارض مع تقاليد التفاعل بين البلدين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "طرد الدبلوماسيين الروس من بلجيكا يمثل ضربة مستهدفة لأسس العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، ولن يمر دون رد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала