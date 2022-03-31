https://arabic.sputniknews.com/20220331/الخارجية-البلجيكية-تأمل-أن-تستمر-سفارتها-في-موسكو-في-العمل-بشكل-طبيعي-1060711440.html
الخارجية البلجيكية تأمل أن تستمر سفارتها في موسكو في العمل "بشكل طبيعي"
الخارجية البلجيكية تأمل أن تستمر سفارتها في موسكو في العمل "بشكل طبيعي"
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلميس، اليوم الخميس، إن "بلجيكا تتوقع أنه بعد رد روسيا على طرد الدبلوماسيين الروس من بروكسل، ستكون السفارة البلجيكية في... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T20:04+0000
2022-03-31T20:04+0000
2022-03-31T20:04+0000
أخبار بلجيكا اليوم
روسيا
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وأضافت فيلميس في مقابلة مع قناة "إل إن 24": "هذا إجراء كان لا بد من اتخاذi، نحن مسؤولون عنه ونفهم أنه ستكون هناك عواقب، لكنني أؤكد أن روسيا لديها القدرة على تقديم الدعم الكامل لعمل سفارتها في بلجيكا، وآمل أن تكون بلجيكا قادرة في المستقبل على القيام بذلك في روسيا".وأعلنت بلجيكا في وقت، طرد 21 من موظفي السفارة الروسية والبعثة التجارية في بروكسل، وكذلك القنصلية العامة في أنتويرب، واتهمت سلطات بروكسل الروس بالتورط في أنشطة تجسس يُزعم أنها تهدد أمن المملكة، وتم منح الدبلوماسيين 15 يومًا لمغادرة البلاد.ونفى السفير الروسي لدى بلجيكا، ألكسندر توكوفينين، هذه الاتهامات ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، ورأى أن هذا القرار يوجه "ضربة خطيرة" للعلاقات الروسية البلجيكية، ويتعارض مع تقاليد التفاعل بين البلدين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "طرد الدبلوماسيين الروس من بلجيكا يمثل ضربة مستهدفة لأسس العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، ولن يمر دون رد".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الدفاع-الروسية-بيان-كييف-حول-الألغام-الروسية-فى-البحر-الأسود-سخيف-1060709884.html
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أخبار بلجيكا اليوم, روسيا
الخارجية البلجيكية تأمل أن تستمر سفارتها في موسكو في العمل "بشكل طبيعي"
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قالت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلميس، اليوم الخميس، إن "بلجيكا تتوقع أنه بعد رد روسيا على طرد الدبلوماسيين الروس من بروكسل، ستكون السفارة البلجيكية في موسكو قادرة على العمل".
وأضافت فيلميس في مقابلة مع قناة "إل إن 24": "هذا إجراء كان لا بد من اتخاذi، نحن مسؤولون عنه ونفهم أنه ستكون هناك عواقب، لكنني أؤكد أن روسيا لديها القدرة على تقديم الدعم الكامل لعمل سفارتها في بلجيكا، وآمل أن تكون بلجيكا قادرة في المستقبل على القيام بذلك في روسيا".
وأعلنت بلجيكا في وقت، طرد 21 من موظفي السفارة الروسية
والبعثة التجارية في بروكسل، وكذلك القنصلية العامة في أنتويرب، واتهمت سلطات بروكسل الروس بالتورط في أنشطة تجسس يُزعم أنها تهدد أمن المملكة، وتم منح الدبلوماسيين 15 يومًا لمغادرة البلاد.
ونفى السفير الروسي لدى بلجيكا، ألكسندر توكوفينين، هذه الاتهامات ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، ورأى أن هذا القرار يوجه "ضربة خطيرة" للعلاقات الروسية البلجيكية، ويتعارض مع تقاليد التفاعل بين البلدين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "طرد الدبلوماسيين الروس من بلجيكا يمثل ضربة مستهدفة لأسس العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، ولن يمر دون رد".