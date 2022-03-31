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الخارجية الروسية: موسكو تصدر اعتماد أول دبلوماسي من حكومة طالبان
الخارجية الروسية: موسكو تصدر اعتماد أول دبلوماسي من حكومة طالبان
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "موسكو أصدرت اعتمادًا لأول دبلوماسي أفغاني من حكومة طالبان وصل إلى روسيا الشهر الماضي". 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T15:26+0000
2022-03-31T15:26+0000
أخبار أفغانستان اليوم
روسيا
سيرغي لافروف
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وأشار إلى أنه "على الرغم من الافتقار إلى الخبرة الإدارية، والقيود المالية، والاقتصادية، والضغط العسكري والسياسي من الولايات المتحدة وحلفائها، فإن الإدارة الجديدة لأفغانستان ككل تمكنت من إبقاء الدولة واقفة على قدميها".وأضاف لافروف: "هناك بعض النتائج الإيجابية في قطاع مكافحة الإرهاب، وتُبذل جهود في مجال احترام حقوق الإنسان، وتعمل كابول بنشاط لتوسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، ونلاحظ التأسيس التدريجي للتعاون التجاري والاقتصادي، في المقام الأول".ونوه الوزير إلى أن "الهياكل التجارية لدول المنطقة تبدي اهتماما بأفغانستان، وكل هذه الاتصالات بالطبع تساهم في الاعتراف الدولي بالسلطات الافغانية الجديدة".
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أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, سيرغي لافروف

الخارجية الروسية: موسكو تصدر اعتماد أول دبلوماسي من حكومة طالبان

15:26 GMT 31.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن "موسكو أصدرت اعتمادًا لأول دبلوماسي أفغاني من حكومة طالبان وصل إلى روسيا الشهر الماضي".
"أود أن أشير إلى أن أول دبلوماسي أفغاني أرسلته حكومته وصل إلى موسكو الشهر الماضي، حيث حصل على اعتماد في وزارتنا".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأشار إلى أنه "على الرغم من الافتقار إلى الخبرة الإدارية، والقيود المالية، والاقتصادية، والضغط العسكري والسياسي من الولايات المتحدة وحلفائها، فإن الإدارة الجديدة لأفغانستان ككل تمكنت من إبقاء الدولة واقفة على قدميها".
وأضاف لافروف: "هناك بعض النتائج الإيجابية في قطاع مكافحة الإرهاب، وتُبذل جهود في مجال احترام حقوق الإنسان، وتعمل كابول بنشاط لتوسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، ونلاحظ التأسيس التدريجي للتعاون التجاري والاقتصادي، في المقام الأول".
ونوه الوزير إلى أن "الهياكل التجارية لدول المنطقة تبدي اهتماما بأفغانستان، وكل هذه الاتصالات بالطبع تساهم في الاعتراف الدولي بالسلطات الافغانية الجديدة".
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